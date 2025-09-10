В Польше нашли не только дроны: МВД сообщило о вероятных обломках ракеты

Уже почти десяток дронов нашли в Польше.

https://glavred.info/world/v-polshe-nashli-ne-tolko-drony-mvd-soobshchilo-o-veroyatnyh-oblomkah-rakety-10696820.html Ссылка скопирована

Польшу, вероятно, атаковала еще и ракета / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Главное:

Польшу могли атаковать не только дроны, но и ракета

Дроны и обломки нашли в трех воеводствах Польши

В МИД призвали сохранять спокойствие

Министерство внутренних дел Польши сообщило, что в Польше нашли обломки ракеты. Как пишет издание Sky News, это первый случай, когда ракета влетела в воздушное пространство Польши.

"Найдено семь беспилотников и обломки одной ракеты неустановленного происхождения", - сказала пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая.

видео дня

Какие воеводства затронула атака России

Неизвестный снаряд обнаружили возле села Выгалев в Люблинском воеводстве. В то же время, дроны польские службы нашли в трех воеводствах - большинство в Люблинском, а также по одному в Лодзьком и Опольском.

В сельской гмине Вырыки зафиксированы повреждения жилого дома и припаркованного автомобиля. Среди людей жертв или пострадавших нет.

Как прокомментировали налет дронов в МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикоросский в соцсети X обратился к полякам с напоминанием, что угроза для Польши идет с Востока, а не с Запада, а храбрая, хоть и уставшая Украина – союзник в сдерживании армии Путина от польских границ. Также он призвал сохранять спокойствие, объединиться и противостоять российским агентам.

Зачем Россия атаковала Польшу

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду объяснил, что российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши в качестве провокации с целью запугать поляков и европейцев в целом.

"Дальше должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, у ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина, сколько бы ему заплатили союзники", - подчеркнул Горбач.

Атака на Польшу 10 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время воздушного налета на Украину в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу. Премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.

Позже польский премьер добавил, что "это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты на территории страны НАТО". Скорее всего, Польша имеет дело с масштабной провокацией.

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что операция, связанная с нарушением воздушного пространства Польши, закончилась. Выяснилось, что в ней принимала участие не только польская авиация.

Больше новостей:

Об источнике: Sky News Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред