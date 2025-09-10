"Антироссийская шизофрения": в Москве прокомментировали атаку дронов на Польшу

В РФ считают, что у польской стороны нет фактов для обвинения Кремля.

В Москве прокомментировали атаку дронов на Польшу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В РФ назвали обвинения беспочвенными

В Совфеде обвинили Украину в попытке втянуть РФ в конфликт с НАТО

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами в ночь на 10 сентября. Его цитируют росСМИ.

"Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", – заявил он. видео дня

Позже стало известно, что министерство иностранных дел Польши вызвало его для объяснений.

Сегодня же председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил российским пропагандистам, что у польской стороны нет фактов для обвинения РФ.

"Это напоминает антироссийскую шизофрению. Что бы ни произошло неприятного, во всем виновата Росия", – добавил он.

Кроме того, замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что нарушение воздушного пространства Польши дронами похоже на провокацию, подготовленную украинскими властями.

Российский сенатор добавил, что украинские власти "используют любую возможность втянуть Россию в конфликт со странами НАТО, в особенности с Польшей, так как через нее в Украину поставляются почти все виды западного вооружения".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, Кремль не уполномочен комментировать атаку дронов на Польшу.

"Мы не хотели бы это как-то комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива министерства обороны РФ", – ответил Песков.

Зачем РФ атаковала дронами Польшу - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что налет БПЛА на Польшу - это провокация, цель которой заключается в запугивании поляков и европейцев в целом.

При этом эксперт не предполагает, что президент США Дональд Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники.

Атака дронов на Польшу - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Несколько БПЛА залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват.

Отражать российскую атаку также помогали военно-воздушные силы Нидерландов и авиация НАТО.

Позже премьер-министр Дональд Туск назвал ночь со вторника на среду "драматической ночью в польском небе". Он добавил, что "это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты на территории страны НАТО". При этом Туск успокоил граждан, заявив, что "причин для паники нет".

