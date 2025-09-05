Укр
Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон

Сергей Кущ
5 сентября 2025, 21:50
1007
Новый дрон будет способен истощать систему противовоздушной обороны врага.
Вы узнаете:

  • Что собой представляет дрон Trypillian
  • Чем он поможет нашим военным

Британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, новый дрон будет способен истощать систему противовоздушной обороны врага, сохраняя эффективность даже при отсутствии спутниковой навигации.

видео дня

Компания Trypillian была основана в 2024 году группой ветеранов, военных экспертов и общественных деятелей. Стартап специализируется на разработке БПЛА и программного обеспечения для армии с учетом реального боевого опыта.

Сейчас Trypillian стал резидентом Дія.City — специального правового режима для IT-бизнеса.

"Приветствуем Trypillian в Дія.City и продолжаем развивать пространство, чтобы оборонные технологии имели лучшие условия для развития", — отметил Федоров.

Новый проект подчеркивает стремление Украины укреплять военно-технологическую независимость и развивать инновационные решения в сфере обороны.

Ранее СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА. Применение этих боеприпасов позволяет избежать дополнительной нагрузки на солдат и заменить магазин без смены оружия.

Как сообщал Главред, российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

дроны Михаил Федоров
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

