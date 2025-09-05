Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон

Новый дрон будет способен истощать систему противовоздушной обороны врага.

Британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, новый дрон будет способен истощать систему противовоздушной обороны врага, сохраняя эффективность даже при отсутствии спутниковой навигации.

Компания Trypillian была основана в 2024 году группой ветеранов, военных экспертов и общественных деятелей. Стартап специализируется на разработке БПЛА и программного обеспечения для армии с учетом реального боевого опыта.

Сейчас Trypillian стал резидентом Дія.City — специального правового режима для IT-бизнеса.

"Приветствуем Trypillian в Дія.City и продолжаем развивать пространство, чтобы оборонные технологии имели лучшие условия для развития", — отметил Федоров.

Новый проект подчеркивает стремление Украины укреплять военно-технологическую независимость и развивать инновационные решения в сфере обороны.

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

