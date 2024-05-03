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Сроком на 100 лет: Украина и Британия готовят историческое соглашение о партнерстве

Юрий Берендий
3 мая 2024, 13:11
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В посольстве Британии в Украине отметили, что документ будет предусматривать сотрудничество между Украиной и Британией во всем спектре двусторонних отношений.
Сроком на 100 лет: Украина и Британия готовят историческое соглашение о партнерстве
Соглашение будет предусматривать сотрудничество Украины и Британии во всех сферах / Коллаж Главред, фото: British Embassy Kyiv, Офис президента

В Киеве начались переговоры между Украиной и Британией о подписании соглашения о партнерстве сроком на 100 лет. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине в Фейсбук.

Отмечается, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Украину для начала переговорного процесса.

"Министр начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству - новому соглашению, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое", - отметило британское представительство.

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В заметке указано, что Кэмерон посетил Киев, где он выразил свое уважение к стойкости украинцев перед российскими атаками, подчеркнув, что эта война является вызовом для всего поколения, и что Украина не может справиться с ней самостоятельно.

"Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы", - заявил министр.

Камерон также подтвердил предоставление 36 миллионов фунтов стерлингов помощи для энергетической инфраструктуры Украины, в том числе 20 миллионов фунтов экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины, и еще 16 миллионов для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности - гарантии безопасности для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Литву объявил о подписании двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Латвией. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

1 марта во время визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский также подписал двустороннее соглашение по безопасности с премьер-министром этой страны.

24 февраля во время рабочего визита в Италию и Канаду президент Украины Владимир Зеленский также подписал двусторонние соглашения по безопасности. Согласно этим соглашениям, Канада предоставит более 3 миллиардов долларов в 2024 году в качестве макрофинансовой и оборонной помощи, а Италия будет оказывать военную помощь до завершения действия соглашения.

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