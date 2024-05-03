Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удар по центру Курахово

Россияне обстреляли центральную часть города Курахово Донецкой области с применением осколочно-фугасных боеприпасов.

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Центр города обстреляли осколочно-фугасными боеприпасами / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Роман Падун

Утром, 3 мая, российские оккупанты нанесли удары по городу Курахово Донецкой области. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые. Об этом в своем Instagram сообщил начальник Кураховской МВА Роман Падун.

"Сегодня рано утром враг снова обстрелял г. Курахово осколочно-фугасными боеприпасами. В зоне поражения оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки. Ранены два человека, двое погибли", - отметил он.

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Начальник Кураховской МВА добавил, что уточняется информация о разрушениях и повреждениях в результате российского обстрела города.

Кроме того, он отметил, что вечером 2 мая российские оккупанты нанесли удар по городу Курахово. Роман Падун сообщил, что в результате обстрела были повреждены электрические сети из-за чего часть города осталась без электроснабжения.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Атака РФ по территории Украины - последствия обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия имеет ограниченные возможности для проведения воздушных ударов по Украине. По словам военного эксперта Олега Жданова на данный момент российские войска не могут запустить около 100 ракет в ходе одной атаки по территории Украины.

Полковник запаса Петр Черник отметил, что российские оккупанты намеренно направляют ракетные удары на жилые дома и инфраструктуру, с целью уничтожения мирного населения.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские оккупанты ставят перед собой задачу полного уничтожения критической инфраструктуры Украины.

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