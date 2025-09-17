Нет эффективных средств: эксперт озвучил проблему создания бесполетной зоны

Авиационный эксперт назвал единственную страну, которая умеет эффективно сбивать российские дроны.

Польша попросила у Украины помощь из-за российских Шахедов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Криволап:

Только Украина имеет эффективные средства борьбы с российскими дронами

Польша обратилась за помощью, чтобы противодействовать вражеским Шахедам

После того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, власти страны предложили странам НАТО создать бесполетную зону над Украиной и, в частности, помогать сбивать дроны типа "Шахед".

Однако, если даже такое решение примут, возникнет вопрос об эффективности помощи западных союзников. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Европа не в состоянии эффективно оборонять небо от шахедов

Эксперт отметил, что у европейцев фактически нет соответствующих средств для борьбы с российскими дронами, они есть только у Украины.

"Использовать для этого самолеты-истребители - полная глупость. Ведь сбивать "Шахеды" дорогими ракетами, которые доступны в Европе и стоят от 350-400 тыс. долларов за единицу (например, Sidewinder последних версий), или пулеметами, когда скорость их работы часто меньше скорости "Шахеда", - малоэффективно", - пояснил Криволап.

Существуют другие варианты, как сбивать вражеские дроны. Например, большое количество вертолетов, но здесь важно понимать, как они работают, как распределяются сенсоры, какое взаимодействие с ПВО и тому подобное.

"Еще один вариант - дроны-перехватчики. Но в Украине эта система только начинает разворачиваться. Михаил Федоров обещал, что в течение трех месяцев после середины июня будут готовы дроны-перехватчики с автоматическим наведением. Это требует времени: нужно обучить большое количество операторов, которые смогут запускать эти дроны, ориентировать их и сбивать "Шахеды" на соответствующей высоте. Особенно сложно это делать ночью при ограниченном количестве средств наведения", - отметил эксперт.

Поэтому, в сложившейся ситуации, Польша обратилась за помощью к Украине, как к единственной стране, которая умеет сбивать российские Шахеды.

Сотрудничество Украины и Польши в борьбе с дронами РФ - что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, которая разработала собственную многоуровневую систему отражения российских атак, готова делиться опытом с партнерами.

Ранее, как писал Главред, он заявил, что считает нецелесообразным использование только самолетов F-16 и систем ПВО Patriot для сбивания дронов, ведь они предназначены для перехвата баллистических ракет.

Накануне также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши призвал Запад рассмотреть возможность перехвата таких дронов и ракет уже в воздушном пространстве Украины.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

