НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

Министр объясняет, что перехват дронов возможен только совместными решениями союзников и не под силу одной стране.

Польша призывает НАТО и ЕС перехватывать российские дроны и ракеты в воздухе Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, facebook.com/PvKPivden/photos

Польша предложила перехватывать российские дроны и ракеты в Украине

Сикорский призвал НАТО и ЕС координировать действия против "теневого флота"

Угроза экологической катастрофы в Балтийском море из-за старых кораблей РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши призвал Запад рассмотреть возможность перехвата таких дронов и ракет уже в воздушном пространстве Украины, сообщает Tagesschau.

"Стоит подумать о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины", - отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что технически это осуществимо для НАТО и ЕС, однако Польша не может принимать такое решение самостоятельно: "Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это не решение, которое Польша может принять самостоятельно, только вместе со своими союзниками".

Координация против российского "теневого флота"

Кроме того, Сикорский предложил скоординированные действия против российского "теневого флота" в Балтийском море: "Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старых кораблей в Балтийское море".

Министр отметил риски для экологии: "Если хотя бы один из российских кораблей, два из которых уже затонули в Азовском море, затонет в Балтийском море, - ЕС столкнется с экологической катастрофой беспрецедентного масштаба".

НАТО / Инфографика: Главред

Экспертная оценка по усилению поддержки Украины

В связи с последним инцидентом в Польше союзники, вероятно, рассматривают возможность усиления военной поддержки Украины, отмечает эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, речь идет не только об усилении систем ПВО, но и о предоставлении дальнобойных средств, способных поражать места производства, хранения и запуска российских беспилотников и ракет.

Мельник подчеркивает важность правильной коммуникации таких действий: их можно осуществлять "тихо", без публичных заявлений, или подавать как сигнал для России, демонстрируя, что ее действия не останутся без ответа. Это часто реализуется через каналы разведки и спецслужб, а не через официальные публичные заявления, добавляет эксперт.

Налет дронов РФ на Польшу - новости по теме

Напомним, 10 сентября около 20 российских беспилотных летательных аппаратов пересекли границу Польши. На это отреагировали союзные войска и польская авиация, которые сбили дроны РФ. Это стало первым случаем, когда НАТО открыло огонь по российским воздушным целям, что подчеркивает серьезность нарушения.

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение воздушного пространства Польши могло произойти по ошибке. В то же время он подчеркнул, что недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг утверждение Трампа о возможной "ошибке" российских дронов. По данным польской стороны, в ночь атаки над Польшей зафиксировали 19 дронов, а над Украиной - более 400 беспилотников и несколько десятков ракет.

О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

