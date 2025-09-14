Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

Руслан Иваненко
14 сентября 2025, 19:43
432
Министр объясняет, что перехват дронов возможен только совместными решениями союзников и не под силу одной стране.
Дрон, Сикр
Польша призывает НАТО и ЕС перехватывать российские дроны и ракеты в воздухе Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, facebook.com/PvKPivden/photos

Вкратце:

  • Польша предложила перехватывать российские дроны и ракеты в Украине
  • Сикорский призвал НАТО и ЕС координировать действия против "теневого флота"
  • Угроза экологической катастрофы в Балтийском море из-за старых кораблей РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши призвал Запад рассмотреть возможность перехвата таких дронов и ракет уже в воздушном пространстве Украины, сообщает Tagesschau.

"Стоит подумать о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины", - отметил Сикорский.

видео дня

Он подчеркнул, что технически это осуществимо для НАТО и ЕС, однако Польша не может принимать такое решение самостоятельно: "Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это не решение, которое Польша может принять самостоятельно, только вместе со своими союзниками".

Координация против российского "теневого флота"

Кроме того, Сикорский предложил скоординированные действия против российского "теневого флота" в Балтийском море: "Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старых кораблей в Балтийское море".

Министр отметил риски для экологии: "Если хотя бы один из российских кораблей, два из которых уже затонули в Азовском море, затонет в Балтийском море, - ЕС столкнется с экологической катастрофой беспрецедентного масштаба".

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО / Инфографика: Главред

Экспертная оценка по усилению поддержки Украины

В связи с последним инцидентом в Польше союзники, вероятно, рассматривают возможность усиления военной поддержки Украины, отмечает эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, речь идет не только об усилении систем ПВО, но и о предоставлении дальнобойных средств, способных поражать места производства, хранения и запуска российских беспилотников и ракет.

Мельник подчеркивает важность правильной коммуникации таких действий: их можно осуществлять "тихо", без публичных заявлений, или подавать как сигнал для России, демонстрируя, что ее действия не останутся без ответа. Это часто реализуется через каналы разведки и спецслужб, а не через официальные публичные заявления, добавляет эксперт.

Налет дронов РФ на Польшу - новости по теме

Напомним, 10 сентября около 20 российских беспилотных летательных аппаратов пересекли границу Польши. На это отреагировали союзные войска и польская авиация, которые сбили дроны РФ. Это стало первым случаем, когда НАТО открыло огонь по российским воздушным целям, что подчеркивает серьезность нарушения.

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение воздушного пространства Польши могло произойти по ошибке. В то же время он подчеркнул, что недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг утверждение Трампа о возможной "ошибке" российских дронов. По данным польской стороны, в ночь атаки над Польшей зафиксировали 19 дронов, а над Украиной - более 400 беспилотников и несколько десятков ракет.

Читайте также:

О персоне: Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО новости Польши Польша
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

19:43Война
Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

19:39Синоптик
После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под Киевом

После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под Киевом

19:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Последние новости

20:50

Футболиста киевского клуба уговаривают покинуть Украину: о чем идет речь

19:43

НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

19:39

Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

19:27

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

19:24

После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под КиевомФото

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
19:15

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросеВидео

18:46

"Золотые дни": когда по лунному календарю лучше всего сажать озимый чеснок осеньюВидео

18:24

В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

18:23

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

Реклама
17:55

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

16:40

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:01

Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

15:59

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

15:56

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

15:26

ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

15:14

Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

15:04

Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмарВидео

14:36

Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль автоВидео

14:35

Где три различия между парнями, которые катаются на сноуборде: только внимательные угадают

Реклама
14:29

"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

14:16

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в РоссииВидео

13:56

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

13:54

Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войныВидео

13:53

Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятенВидео

13:38

Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секретВидео

13:25

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

12:57

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

12:54

"Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

12:50

Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктаторуВидео

12:43

Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

12:29

РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

12:15

Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

12:12

Популярный украинский репер впервые женился - детали

11:59

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:55

Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

10:54

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:41

Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регионВидео

Реклама
10:39

Почему когда-то девушки давали парням именно тыкву: истинное значение знают единицыВидео

10:29

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

10:09

Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампамнение

09:58

Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

09:47

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

09:05

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овнам - искушение, Ракам - испытания

08:54

Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

08:46

Ленинградскую область РФ трясло от взрывов: дроны атаковали важный НПЗВидео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять