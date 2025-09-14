Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

У страны-оккупанта России нет сил для повторного вторжения из Беларуси, однако возможны провокации, сказал Андрей Демченко.

https://glavred.info/war/kadry-iskanderov-v-kaliningrade-v-gospogransluzhbe-sdelali-zayavlenie-10697996.html Ссылка скопирована

Задача Украины - готовиться к любым вызовам и вовремя на них реагировать, - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 4-я ОТБр

Главное:

У России нет сил для повторного полномасштабного вторжения из Беларуси

Россия может пойти на провокации

Сил и средств России в Беларуси недостаточно для того, чтобы осуществить новое полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, нельзя исключать провокаций, как уже происходило с кадрами ОТРК Искандер в Калининграде. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Провокации со стороны России не исключены

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в любом случае нельзя исключать провокаций или информационного воздействия со стороны россиян.

видео дня

"Даже несмотря на то, что российских сил на территории Беларуси сейчас недостаточно сделать какое-то повторное полномасштабное вторжение на территорию Украины, но нельзя исключать ни провокации, ни информационного воздействия, как это к примеру было сделано относительно "Искандеров" и тех кадров, которые распространила Россия", - объяснил Демченко.

Зачем Россия распространила фото Искандера

По его словам, кадры ОТРК Искандер в Калининграде, чтобы показать свою силу и осуществить информационное влияние на европейские страны.

В чем задача Украины

Спикер ГПСУ акцентировал внимание на том, что задача Украины – оценивать происходящее и вовремя реагировать на вражеские действия.

"Наша задача - оценивать все, что происходит на территории Беларуси, чтобы вовремя можно было отреагировать на любые действия, которые могут быть осуществлены против нашего государства", - подчеркнул Андрей Демченко.

Что говорит эксперт

В связи с инцидентом в Польше союзники, вероятно, рассматривают возможность военного усиления Украины, сказал Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"То есть речь идет не только о ПВО для Украины, но и о дальнобойных средствах, которыми можно поразить места производства, хранения и запуска беспилотников или ракет. Здесь уже также важно мастерство коммуникации. Это можно или делать абсолютно тихо, не объявляя публично, или сделать России намек, потому что она любит сигналы. Например, когда говорили об ударе РФ по Кабмину, то позиционировали это как "определенный сигнал". Здесь можно послать России сигнал, что ее действия не останутся без ответа. Но не выносить это на уровень официальных заявлений, а передать это по линии разведслужб и спецслужб, как это довольно часто практикуется", - подчеркнул Мельник.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия фактически расширяет войну против Украины. Так глава государства прокомментировал инцидент с российским дроном, который 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии.

Трамп, вероятно, не будет вводить новые санкции против России, поскольку Европа не соглашается с его условиями, написали журналисты The New York Times. Как утверждает Трамп, Европа должна полностью отказаться от российской нефти и ввести санкции с пошлинами против Китая. Однако европейцы отказываются от таких шагов.

Трамп признал, что переоценил "готовность Путина завершить войну", пишет Axios. Согласно данным СМИ, Трамп рассказал об этом своему окружению. Кроме того, президент США теперь менее уверен в своих способностях влиять на Путина.

Другие новости:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред