Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

Андрей Ганчук
14 сентября 2025, 18:23
126
У страны-оккупанта России нет сил для повторного вторжения из Беларуси, однако возможны провокации, сказал Андрей Демченко.
Беларусь, ВСУ
Задача Украины - готовиться к любым вызовам и вовремя на них реагировать, - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 4-я ОТБр

Главное:

  • У России нет сил для повторного полномасштабного вторжения из Беларуси
  • Россия может пойти на провокации

Сил и средств России в Беларуси недостаточно для того, чтобы осуществить новое полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, нельзя исключать провокаций, как уже происходило с кадрами ОТРК Искандер в Калининграде. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Провокации со стороны России не исключены

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в любом случае нельзя исключать провокаций или информационного воздействия со стороны россиян.

видео дня

"Даже несмотря на то, что российских сил на территории Беларуси сейчас недостаточно сделать какое-то повторное полномасштабное вторжение на территорию Украины, но нельзя исключать ни провокации, ни информационного воздействия, как это к примеру было сделано относительно "Искандеров" и тех кадров, которые распространила Россия", - объяснил Демченко.

Зачем Россия распространила фото Искандера

По его словам, кадры ОТРК Искандер в Калининграде, чтобы показать свою силу и осуществить информационное влияние на европейские страны.

В чем задача Украины

Спикер ГПСУ акцентировал внимание на том, что задача Украины – оценивать происходящее и вовремя реагировать на вражеские действия.

"Наша задача - оценивать все, что происходит на территории Беларуси, чтобы вовремя можно было отреагировать на любые действия, которые могут быть осуществлены против нашего государства", - подчеркнул Андрей Демченко.

Что говорит эксперт

В связи с инцидентом в Польше союзники, вероятно, рассматривают возможность военного усиления Украины, сказал Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"То есть речь идет не только о ПВО для Украины, но и о дальнобойных средствах, которыми можно поразить места производства, хранения и запуска беспилотников или ракет. Здесь уже также важно мастерство коммуникации. Это можно или делать абсолютно тихо, не объявляя публично, или сделать России намек, потому что она любит сигналы. Например, когда говорили об ударе РФ по Кабмину, то позиционировали это как "определенный сигнал". Здесь можно послать России сигнал, что ее действия не останутся без ответа. Но не выносить это на уровень официальных заявлений, а передать это по линии разведслужб и спецслужб, как это довольно часто практикуется", - подчеркнул Мельник.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия фактически расширяет войну против Украины. Так глава государства прокомментировал инцидент с российским дроном, который 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии.

Трамп, вероятно, не будет вводить новые санкции против России, поскольку Европа не соглашается с его условиями, написали журналисты The New York Times. Как утверждает Трамп, Европа должна полностью отказаться от российской нефти и ввести санкции с пошлинами против Китая. Однако европейцы отказываются от таких шагов.

Трамп признал, что переоценил "готовность Путина завершить войну", пишет Axios. Согласно данным СМИ, Трамп рассказал об этом своему окружению. Кроме того, президент США теперь менее уверен в своих способностях влиять на Путина.

Другие новости:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГПСУ российские войска Андрей Демченко новости Беларуси война России и Украины военные учения Запад-2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

18:24Политика
Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

18:23Война
Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

Последние новости

19:15

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

18:46

"Золотые дни": когда по лунному календарю лучше всего сажать озимый чеснок осеньюВидео

18:24

В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

18:23

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

17:55

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

16:40

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:01

Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

15:59

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

Реклама
15:56

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

15:26

ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

15:14

Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

15:04

Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмарВидео

14:36

Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль автоВидео

14:35

Где три различия между парнями, которые катаются на сноуборде: только внимательные угадают

14:29

"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

14:16

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в РоссииВидео

13:56

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

13:54

Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войныВидео

13:53

Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятенВидео

Реклама
13:38

Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секретВидео

13:25

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

12:57

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

12:54

"Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

12:50

Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктаторуВидео

12:43

Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

12:29

РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

12:15

Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

12:12

Популярный украинский репер впервые женился - детали

11:59

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:55

Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

10:54

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:41

Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регионВидео

10:39

Почему когда-то девушки давали парням именно тыкву: истинное значение знают единицыВидео

10:29

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

10:09

Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампамнение

09:58

Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

09:47

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

Реклама
09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

09:05

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овнам - искушение, Ракам - испытания

08:54

Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

08:46

Ленинградскую область РФ трясло от взрывов: дроны атаковали важный НПЗВидео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

Не из-за атаки РФ: на Киевщине прогремели взрывы, есть повреждения - детали

07:10

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной за рулём за 47 секунд

05:34

США сняли санкции с Белавиа: эксперт объяснил, может ли это помочь РФ

04:30

Ученые нашли на Земле новый остров: в NASA узнали, где и как он появился

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять