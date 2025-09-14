Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

Андрей Ганчук
14 сентября 2025, 16:40обновлено 14 сентября, 17:23
274
Администрация Трампа перекладывает ответственность за завершение российско-украинской войны на Европу.
Трамп, Путин
Трамп признался, что переоценил "стремление Путина завершить войну" - Axios / Коллаж: Главред, фото Офис президента Украины: скриншот YouTube

Главное:

  • Трамп теперь сомневается, что может влиять на Путина
  • США перекладывают ответственность за завершение войны на Европу

Хозяин Белого дома Дональд Трамп, который "обещал" быстро завершить войну России против Украины, похоже, признал, что переоценил "готовность" главы Кремля Владимира Путина к миру. Теперь Трамп сомневается в своем влиянии на Путина. В то же время администрация США перекладывает ответственность за завершение войны на Европу.

Трамп начинает сомневаться в способности влиять на Путина

В материале Axios говорится, что Трамп признался своему окружению: он неправильно оценивал якобы стремление Путина к миру.

видео дня

Путин отказывается от мира

Журналисты напомнили, что еще месяц назад Трамп предупреждал Путина о серьезных последствиях, если Кремль откажется от мира. Впрочем, Путин отказался от прекращения огня и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на это, Трамп так и не запустил новые санкции против РФ.

Что требует Белый дом от Европы

Более того, теперь администрация США требует от ЕС усиления давления на Москву и Пекин. В Вашингтоне считают, что именно Брюссель должен ввести дополнительные санкции.

Заявление Трампа о санкциях

13 сентября Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ только в том случае, если все страны НАТО поддержат ограничения и откажутся от российской нефти.

Также Трамп говорил, что его терпение в отношении Путина, дескать, исчерпывается.

Что говорит эксперт

Если войну завершить не удастся, Трамп будет вынужден предпринять определенные меры, однако он не решится на экономические санкции против России, считает руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок.

"Произошло много событий, но Трамп не спешит принимать решения по России. С одной стороны он продлил санкции Байдена на год и частично ограничил лицензирование работы российских финансовых учреждений, а с другой - разморозил работу некоторых компаний. Например, частично были сняты санкции с Росатома", - добавил эксперт.

По его мнению, вряд ли можно рассчитывать на решительные действия со стороны Трампа.

"В целом, я не думаю, что Трамп применит экономические санкции против России. Конечно, если война не остановится, он будет вынужден что-то делать, но вряд ли можно говорить о решительных шагах. И любые сообщения о давлении на Россию в условиях, когда Стив Уиткофф повсюду рассказывает о том, как Путин якобы хочет мира, выглядят глупостями", - уточнил Валерий Клочок.

Санкции против России – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что нужно вводить санкции против всех компаний, который поставляют России комплектующие для ракет, дронов, артиллерии и других вооружений, которые применяются в войне.

"У нас есть свои дальнобойные возможности - у нас не хватает денег. Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие", - сказал глава государства.

Европе удалось убедить Трампа в том, что Путин не хочет завершать войну, написали журналисты Politico. Европейцы отправили в Вашингтон специальную высокопоставленную делегацию для проведения соответствующих переговоров.

США готовы усилить санкции против России, однако аналогичные меры должна принять и Европа, сказал американский министр финансов Скотт Бессент. Он убежден: если Штаты и ЕС введут санкции и пошлины против стран, которые покупают нефть из РФ, российская экономика полностью рухнет, и Путин будет вынужден сесть за стол переговоров.

Другие новости:

Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Владимир Путин санкции против России война России и Украины Axios
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:40Война
ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

15:26Фронт
Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

15:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

Последние новости

17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

16:40

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:01

Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

15:59

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

15:56

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
15:26

ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

15:14

Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

15:04

Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмарВидео

14:36

Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль автоВидео

Реклама
14:35

Где три различия между парнями, которые катаются на сноуборде: только внимательные угадают

14:29

"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

14:16

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в РоссииВидео

13:56

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

13:54

Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войныВидео

13:53

Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятенВидео

13:38

Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секретВидео

13:25

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

12:57

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

12:54

"Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

12:50

Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктаторуВидео

Реклама
12:43

Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

12:29

РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

12:15

Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

12:12

Популярный украинский репер впервые женился - детали

11:59

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:55

Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

10:54

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:41

Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регионВидео

10:39

Почему когда-то девушки давали парням именно тыкву: истинное значение знают единицыВидео

10:29

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

10:09

Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампамнение

09:58

Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

09:47

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

09:05

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овнам - искушение, Ракам - испытания

08:54

Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

08:46

Ленинградскую область РФ трясло от взрывов: дроны атаковали важный НПЗВидео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:37

Не из-за атаки РФ: на Киевщине прогремели взрывы, есть повреждения - детали

07:10

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной за рулём за 47 секунд

05:34

США сняли санкции с Белавиа: эксперт объяснил, может ли это помочь РФ

04:30

Ученые нашли на Земле новый остров: в NASA узнали, где и как он появился

03:41

Голодный или щедрый год: что говорят приметы о листопаде, первом снеге и звездопаде

02:44

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

02:00

Одиночеству пришел конец: каким ТОП-5 знакам сентябрь принесет любовь

13 сентября, суббота
23:33

В Киеве вручили кинопремию "Золотая дзига": обвиненного в обьюзе Темляка наградили

23:32

"Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять