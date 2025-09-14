Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

Администрация Трампа перекладывает ответственность за завершение российско-украинской войны на Европу.

Трамп теперь сомневается, что может влиять на Путина

США перекладывают ответственность за завершение войны на Европу

Хозяин Белого дома Дональд Трамп, который "обещал" быстро завершить войну России против Украины, похоже, признал, что переоценил "готовность" главы Кремля Владимира Путина к миру. Теперь Трамп сомневается в своем влиянии на Путина. В то же время администрация США перекладывает ответственность за завершение войны на Европу.

Трамп начинает сомневаться в способности влиять на Путина

В материале Axios говорится, что Трамп признался своему окружению: он неправильно оценивал якобы стремление Путина к миру.

Путин отказывается от мира

Журналисты напомнили, что еще месяц назад Трамп предупреждал Путина о серьезных последствиях, если Кремль откажется от мира. Впрочем, Путин отказался от прекращения огня и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на это, Трамп так и не запустил новые санкции против РФ.

Что требует Белый дом от Европы

Более того, теперь администрация США требует от ЕС усиления давления на Москву и Пекин. В Вашингтоне считают, что именно Брюссель должен ввести дополнительные санкции.

Заявление Трампа о санкциях

13 сентября Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ только в том случае, если все страны НАТО поддержат ограничения и откажутся от российской нефти.

Также Трамп говорил, что его терпение в отношении Путина, дескать, исчерпывается.

Что говорит эксперт

Если войну завершить не удастся, Трамп будет вынужден предпринять определенные меры, однако он не решится на экономические санкции против России, считает руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок.

"Произошло много событий, но Трамп не спешит принимать решения по России. С одной стороны он продлил санкции Байдена на год и частично ограничил лицензирование работы российских финансовых учреждений, а с другой - разморозил работу некоторых компаний. Например, частично были сняты санкции с Росатома", - добавил эксперт.

По его мнению, вряд ли можно рассчитывать на решительные действия со стороны Трампа.

"В целом, я не думаю, что Трамп применит экономические санкции против России. Конечно, если война не остановится, он будет вынужден что-то делать, но вряд ли можно говорить о решительных шагах. И любые сообщения о давлении на Россию в условиях, когда Стив Уиткофф повсюду рассказывает о том, как Путин якобы хочет мира, выглядят глупостями", - уточнил Валерий Клочок.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что нужно вводить санкции против всех компаний, который поставляют России комплектующие для ракет, дронов, артиллерии и других вооружений, которые применяются в войне.

"У нас есть свои дальнобойные возможности - у нас не хватает денег. Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие", - сказал глава государства.

Европе удалось убедить Трампа в том, что Путин не хочет завершать войну, написали журналисты Politico. Европейцы отправили в Вашингтон специальную высокопоставленную делегацию для проведения соответствующих переговоров.

США готовы усилить санкции против России, однако аналогичные меры должна принять и Европа, сказал американский министр финансов Скотт Бессент. Он убежден: если Штаты и ЕС введут санкции и пошлины против стран, которые покупают нефть из РФ, российская экономика полностью рухнет, и Путин будет вынужден сесть за стол переговоров.

