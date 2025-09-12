"Трамп на нашей стороне": Politico о подготовке мощного удара Запада по РФ

Главной целью обсуждений стали финансовые ограничения и прекращение поставок российской нефти и газа.

https://glavred.info/world/tramp-na-nashey-storone-politico-o-podgotovke-moshchnogo-udara-zapada-po-rf-10697432.html Ссылка скопирована

Европа готова поддержать усилия Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ОПУ

Главное:

Европейский союз работает над 19-м пакетом санкций против России

Наибольший эффект санкций возможен лишь при тесном сотрудничестве с США

Европейские лидеры смогли убедить президента США Дональда Трампа в том, что российский лидер Владимир Путин не стремится к завершению войны против Украины.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники среди чиновников и дипломатов, для переговоров в Вашингтон была направлена высокопоставленная техническая делегация ЕС.

видео дня

Отмечается, что главной целью обсуждений стали финансовые ограничения и прекращение поставок российской нефти и газа.

"Трамп наконец-то на нашей стороне. Теперь вопрос в том, как согласовать два подхода", — заявил один из европейских дипломатов журналистам.

Издание отмечает, что Европейский союз сейчас работает над 19-м пакетом санкций против России. При этом участники переговоров сходятся во мнении, что наибольший эффект возможен лишь при тесном сотрудничестве с США.

/ Инфографика: Главред

Обе стороны — ЕС и США — согласны, что на Путина необходимо усиливать давление, чтобы подтолкнуть его к переговорам. Однако подходы к реализации этой цели различаются: Трамп делает ставку на торговые меры, такие как повышение пошлин, чтобы подорвать российский военный бюджет, тогда как Евросоюз предпочитает вводить санкции против компаний и банков, поддерживающих связи с Москвой.

Другой европейский дипломат отметил в беседе с журналистами, что в США вероятны острые дискуссии по данному вопросу. По его словам, необходимо выработать общую стратегию, чтобы эффективно ослабить российскую экономику.

Издание напоминает, что недавно Трамп предложил ввести 100-процентные пошлины против Индии и Китая за закупки российской нефти и газа, при условии, что ЕС поддержит эту инициативу. Однако в Брюсселе считают этот шаг нереалистичным с экономической и политической точек зрения.

"Мы не применяем пошлины — мы торговое объединение. Мы экспортируем, и экспорт — основа экономики ЕС. Это часть нашей идентичности", — пояснили в Европейском совете по международным отношениям.

Там также отметили, что Трамп выдвигает заведомо неприемлемые требования, чтобы затем оправдать собственное нежелание усиливать антироссийские меры. Тем не менее, в одном из недавних обсуждений, инициированных Данией в рамках Совета ЕС, прозвучала идея ввести пошлины на импорт из стран, сотрудничающих с Россией. Однако, по словам дипломатов, эта инициатива не получила поддержки со стороны министров на прошлой встрече.

Санкции против РФ: что говорят в Вашингтоне

Сенатор-республиканец Линдси Грэм напомнил о решении ввести дополнительные пошлины в отношении Индии в ответ на продолжающийся импорт российской нефти. По его словам, это послужило серьезным предупреждением для Кремля, поскольку Индия, являясь вторым крупнейшим покупателем российской нефти, фактически содействует финансированию российской военной машины.

Кроме того, Грэм заявил о планах разработать пакет превентивных санкций, которые, по его выражению, "разрушат Россию" в случае, если она предпримет новую попытку вторжения в Украину.

Санкции - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказался о том, подействуют ли новые санкции на РФ. Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 28 июля изменил условие ультиматума Кремлю. В частности, он заявил, что если через 10-12 дней Москва не заключит мир с Киевом, экономических партнеров России ожидают вторичные санкции.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред