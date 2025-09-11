Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters

Руслан Иваненко
11 сентября 2025, 19:10
58
Дональд Туск согласовывает направление польских военных представителей в Украину для обмена опытом борьбы с дронами.
ВСУ, Армия Польши
Украина предлагает партнерам собственный многоуровневый опыт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/photos

Вкратце:

  • Зеленский призвал союзников усилить ПВО после атаки дронов
  • Польша сбила несколько российских беспилотников при поддержке НАТО
  • Военные Польши пройдут учения в Украине по сбиванию дронов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг призвал партнеров Киева усилить и пересмотреть собственные системы противовоздушной обороны после инцидента с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщает Reuters.

Украина готова поддержать союзников

Выступая в Киеве вместе с президентом Финляндии Александером Стуббом, Зеленский подчеркнул, что Украина "открыта и готова" поддержать усилия своих союзников.

видео дня

По словам украинского президента, такие страны, как Польша, должны учесть многоуровневые подходы к защите от воздушных атак, поскольку дорогие системы вроде Patriot не всегда эффективно использовать против более дешевых беспилотников, которыми пользуется Россия.

"Никто в мире не имеет достаточного количества ракет, чтобы сбивать все различные типы беспилотников", - сказал Зеленский.

Польша сбивает беспилотники и готовит военных

В среду Польша при поддержке союзников по НАТО сбила несколько беспилотников, вторгшихся в ее воздушное пространство. Президент Польши назвал это провокацией со стороны России, направленной на проверку реакции Варшавы и НАТО.

4 статья НАТО
4-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что Украина, которая разработала собственную многоуровневую систему отражения российских атак, готова делиться опытом с партнерами. Он также сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить военных представителей в Украину для обучения.

По данным источника, знакомого с ситуацией, польские военные представители пройдут обучение по сбиванию беспилотников.

Почему Варшава применила статью 4 НАТО: мнение эксперта

Польша выбрала применение статьи 4 Устава НАТО вместо статьи 5, поскольку, по словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, Россия формально не нарушила ее воздушное пространство.

"Если бы атака была осуществлена на воздушное судно или корабль, которые считаются территорией государства, это однозначно подпадало бы под определение акта агрессии - и тогда действовала бы статья 5", - пояснил Мельник в комментарии Главреду.

По словам подполковника запаса ВСУ, налет российских беспилотников был спланирован так, чтобы действовать "ниже порога войны". Именно это, по его оценке, заставило Варшаву инициировать консультации по статье 4.

Налет дронов РФ на Польшу - новости по теме

Главред писал, что после атаки на Польшу "Мадьяр" предупредил поляков, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

Накануне аналитики американского Института изучения войны заявили, что атака на Польшу стала частью широкой компании России против европейских стран.

Ранее СМИ писали, что российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Польши новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:35Синоптик
Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в Лондоне

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в Лондоне

20:27Политика
Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

19:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой, гуляющей с собакой, за 45 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой, гуляющей с собакой, за 45 с

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

20:35

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:27

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в ЛондонеВидео

20:02

Украина и МВФ согласовывают новый пакет: что может измениться в финансировании

19:43

Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

19:43

Запад продолжает убеждать себя, что "это еще не война" - так было и с Гитлероммнение

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со СнегиревымЧто готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым
19:35

Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке

19:12

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату окончания войны в Украине

19:10

Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters

18:53

Назван объект, который РФ хотела уничтожить в Польше: он связан с Украиной

Реклама
18:34

Польша перебрасывает 40 тысяч военных на границу с РФ и Беларусью - что произошло

18:01

Рекордные изменения: украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб до конца года

18:01

"У нас работает мультисистема": Зеленский раскрыл тактику отражения атаки дронов РФ

17:58

Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

17:43

Гривна неожиданно потеряла позиции: курс евро и доллара вырастет уже 12 сентября

17:32

Любимый персонаж "Уэнсдей" возвращается: сюрприз для фанатов культовой саги

17:25

Чем отличаются две картинки: за 8 секунд только самый внимательный даст ответ

17:05

В вашу жизнь ворвется счастье: что нужно сделать 12 сентября, приметы

17:04

Штрафа не будет: когда можно остановить авто на пешеходном переходеВидео

16:59

Хитрость советских хозяек: для чего в сахарницу кладут лавровый лист

16:55

Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

Реклама
16:28

РФ запустила крымский сценарий в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

16:24

"Киев полностью несет ответственность": в Венгрии сделали скандальное заявление

16:01

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

16:00

Охомутала женатого: путинистка Лолита закрутила новый роман

15:59

В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист: путинистов лишили огромной суммы

15:39

Как сложить одежду в шкаф, чтобы защитить от моли: действенный и простой лайфхакВидео

15:07

Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

14:58

Пара приобрела дом и была шокирована находкой в саду: что обнаружили новые хозяева

14:34

Чем отличаются две феи: только самый внимательный найдет отличия за 15 секунд

14:31

Во сколько обошлось сбитие дронов над Польшей: Bild назвал огромную сумму

14:27

"Слезы мешают": Марта Адамчук поделилась, какой совет Тины Кароль ей помогает

14:25

"Очень похоже на Путина": Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в ПольшуВидео

14:19

О старых ценах придется забыть: в Украине изменится стоимость молочных продуктов

14:02

Водители заметили в авто загадочный шарик возле лобового стекла: зачем он нужен

13:57

Звезда "Медового месяца" рассказал, как разочаровался в профессии

13:51

Евро спрыгнул с пьедестала: стоит ли украинцам скупать валюту с понедельника

13:33

Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

13:29

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

13:17

Купянск уже в полуокружении, на окраинах города идут бои – Снегирев

13:02

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

Реклама
12:48

Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

12:43

Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

12:38

Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

12:08

Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

12:04

Нина Матвиенко не стерпела: Мирзоян раскрыл, за что получал от звездной тещи

12:02

Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

11:54

До 40 дронов в час: эксперт сказал, как сбивать Шахеды на подлёте к Киеву

11:36

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

11:26

"Редкий случай": мужчина ожил в морге после официальной смерти

11:21

После космической цены резкое падение: в Украине подешевел популярный овощ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять