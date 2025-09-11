Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters

Дональд Туск согласовывает направление польских военных представителей в Украину для обмена опытом борьбы с дронами.

Украина предлагает партнерам собственный многоуровневый опыт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/photos

Вкратце:

Зеленский призвал союзников усилить ПВО после атаки дронов

Польша сбила несколько российских беспилотников при поддержке НАТО

Военные Польши пройдут учения в Украине по сбиванию дронов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг призвал партнеров Киева усилить и пересмотреть собственные системы противовоздушной обороны после инцидента с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщает Reuters.

Украина готова поддержать союзников

Выступая в Киеве вместе с президентом Финляндии Александером Стуббом, Зеленский подчеркнул, что Украина "открыта и готова" поддержать усилия своих союзников.

видео дня

По словам украинского президента, такие страны, как Польша, должны учесть многоуровневые подходы к защите от воздушных атак, поскольку дорогие системы вроде Patriot не всегда эффективно использовать против более дешевых беспилотников, которыми пользуется Россия.

"Никто в мире не имеет достаточного количества ракет, чтобы сбивать все различные типы беспилотников", - сказал Зеленский.

Польша сбивает беспилотники и готовит военных

В среду Польша при поддержке союзников по НАТО сбила несколько беспилотников, вторгшихся в ее воздушное пространство. Президент Польши назвал это провокацией со стороны России, направленной на проверку реакции Варшавы и НАТО.

4-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что Украина, которая разработала собственную многоуровневую систему отражения российских атак, готова делиться опытом с партнерами. Он также сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить военных представителей в Украину для обучения.

По данным источника, знакомого с ситуацией, польские военные представители пройдут обучение по сбиванию беспилотников.

Почему Варшава применила статью 4 НАТО: мнение эксперта

Польша выбрала применение статьи 4 Устава НАТО вместо статьи 5, поскольку, по словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, Россия формально не нарушила ее воздушное пространство.

"Если бы атака была осуществлена на воздушное судно или корабль, которые считаются территорией государства, это однозначно подпадало бы под определение акта агрессии - и тогда действовала бы статья 5", - пояснил Мельник в комментарии Главреду.

По словам подполковника запаса ВСУ, налет российских беспилотников был спланирован так, чтобы действовать "ниже порога войны". Именно это, по его оценке, заставило Варшаву инициировать консультации по статье 4.

Налет дронов РФ на Польшу - новости по теме

Главред писал, что после атаки на Польшу "Мадьяр" предупредил поляков, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

Накануне аналитики американского Института изучения войны заявили, что атака на Польшу стала частью широкой компании России против европейских стран.

Ранее СМИ писали, что российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

