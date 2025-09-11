Укр
Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

Мария Николишин
11 сентября 2025, 12:02
Удары ВСУ снижают военный и экономический потенциал России.
ВСУ продолжают усиливать удары / коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления главнокомандующего ВСУ:

  • В августе украинские дроны поразили более 60 тысяч целей врага
  • Оккупанты копируют украинские успешные технологии
  • ВСУ продолжают усиливать удары по россиянам

В течение августа 2025 года украинские дроны поразили более 60 тысяч целей. Наибольшая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы приходится на дроны-камикадзе и ударные бомберы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Украинские дроны нанесли противнику серьезное поражение как на тактическом уровне, так и в глубоком тылу. Речь идет об уничтожении и повреждении объектов логистики и обеспечения, в частности нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, систем противовоздушной обороны, а также - эффективную работу дронов непосредственно на линии фронта", - говорится в сообщении.

По его словам, противник продолжает адаптироваться и копировать украинские успешные технологии, в частности в сфере дронов-перехватчиков.

"Имеем дело с прямой технологической гонкой, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует - а опережает. Наша задача - постоянное совершенствование имеющихся решений и создание новых технологий и тактик применения беспилотных систем", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что ВСУ продолжают усиливать удары в оперативную глубину, в частности по технике и личному составу оккупационных войск.

"Проведенные успешные операции демонстрируют эффективность нашей тактики. Последовательно снижаем военный и экономический потенциал Российской Федерации. В августе был поражен ряд важных целей: НПЗ, объекты военно-промышленного комплекса, производственные мощности, обеспечивающие армию РФ топливом, дронами и ракетами", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина масштабирует способности РЭБ. В августе возросло количество подавленных дронов противника этими средствами.

Удары ВСУ по целям в РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что эффективность украинских ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре можно увидеть уже сейчас.

По его словам, уже начался дефицит бензина во многих регионах России, поскольку удары ВСУ по нефтегазовой инфраструктуре запускают цепную реакцию.

Удары по территории России - что известно

Как сообщал Главред, партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатывают системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

Также известно, что спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.

Кроме того, в ночь на 7 сентября Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с силами сопротивления в Краснодарском крае России "Черная искра" провели специальные мероприятия. В результате под удар попало нефтеперерабатывающее предприятие - Ильский НПЗ.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

22:57

"Это не нормально": Катя Кузнецова впервые призналась, почему бросила бойфренда-россиянина

22:39

Предки были торговцами - какие украинские фамилии когда-то давали "бизнесменам"

22:25

Голосовала и была в восторге: Пугачева выдала правду о своем отношении к Путину

