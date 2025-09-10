Крымчане ждут удара по мосту: чем ВСУ могут атаковать цель

Крымский мост остается приоритетной целью для украинских военных.

Ракеты "Фламинго" поразили жителей Крыма / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Что сообщил Чубаров:

В Крыму есть более 200 целей для ударов ВСУ

Удар ракетами "Флиминго" произвел впечатление на крымчан

Жители Крыма надеются на уничтожение Крымского моста

Люди, которые находятся во временно оккупированном Крыму и поддерживают Украину присылают сообщения о том, что надеются на уничтожение Крымского моста ракетами "Фламинго".

Об этом в эфире Еспресо рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, у части жителей полуострова есть подъем ожиданий от ВСУ.

Какие цели для ВСУ есть в Крыму

Чубаров отметил, что страна-агрессор Россия уже давно превратила Крым в плацдарм, откуда постоянно оккупанты атакуют материковую часть Украины. Там есть много военных баз, которые являются целью для украинских военных.

"В частности, на территории оккупированного Крыма расположено 250 военных объектов РФ", - добавил он.

Почему в Крыму заговорили об уничтожении Крымского моста

После удара ВСУ по российской пограничной заставе в селе Волошино неподалеку от Армянска жители Крыма узнали об украинских ракетах "Фламинго". Именно на это оружие надеются те, кто поддерживает Украину.

"Я могу подтвердить, что мы уже имеем несколько косвенных сообщений от крымчан с надеждой, что ракеты "Фламинго" вскоре полетят по Крымскому мосту", - заверил Чубаров.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Как ВСУ приближаются к уничтожению Крымского моста

Как писал Главред, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук считает, что ВСУ постепенно подбираются к Крымскому мосту, уничтожая российские средства противовоздушной обороны.

Таким образом Украина постепенно пытается прорвать коридор во вражеской ПВО, чтобы атаковать мост большим количеством ракет и беспилотников.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно неизвестные дроны атаковали Симферополь. В результате атаки в местном аэропорту уничтожены два российских вертолета.

Ранее в ГУР сообщили, что бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешный удар по территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки были уничтожены два российских вертолета Ми-8 и вражеское судно.

Накануне также Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели дерзкую атаку на территории временно оккупированного Россией Крыма и уничтожили РЛС оккупантов.

О персоне: Рефат Чубаров Рефат Чубаров - крымскотатарский и украинский политический и общественный деятель. В период с 1995 по 1998 год занимал должность заместителя Верховной рады АР Крым. Избирался народным депутатом Украины в 1998-2007 и 2015-2019 годах. С 2009 года - президент Всемирного конгресса крымских татар. В ноябре 2013 года стал председателем Меджлиса крымскотатарского народа, пишет Википедия.

