Над Крымом скоро могут появиться украинские самолеты - Братчук заинтриговал планами

Руслана Заклинская
6 сентября 2025, 19:03
152
Представитель УДА отметил, что украинские войска активизировали удары по Крыму.
В небе над оккупированным Крымом скоро могут появиться украинские самолеты / Коллаж: Главред, фото: 114 бригада тактической авиации, uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы Братчука:

  • Украина усилила удары по объектам РФ в Крыму
  • Цель атак - истощение противовоздушной обороны РФ
  • Со временем в небе над Крымом могут появиться украинские самолеты

Силы обороны Украины активизировали удары по объектам РФ в оккупированном Крыму. Вскоре в небе над Крымом могут появиться украинские самолеты. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Крым не исчез с повестки дня. Сегодня продолжается активизация атак на объекты РФ в оккупированном Крыму. Эта активизация фактически является и частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму", - отметил он.

Братчук добавил, что сейчас ВСУ работают над ликвидацией объектов вражеской ПВО, уничтожением морских целей и поражением наземных объектов, среди которых и стратегически важные железнодорожные узлы. По его мнению, российская железная дорога является ключевой логистической артерией для армии оккупантов, что делает ее приоритетной целью для украинских военных.

Представитель УДА уточнил, что пока не будет раскрывать детали относительно того, какие именно дальнобойные украинские средства будут задействованы для атак в Крыму. Однако он отметил, что этап истощения противовоздушной обороны врага продолжается уже достаточно долго.

Он спрогнозировал, что в будущем, хоть и не сразу, но в небе над Крымом могут появиться украинские самолеты, способные наносить удары по наземным целям.

"Эта активность также имеет целью истощить противовоздушную оборону противника. Этот этап продолжается уже достаточно долго. Такими действиями наши подразделения ВСУ прокладывают маршруты для наших других средств огневого поражения. Я не буду сейчас говорить о ракетах "Фламинго" и "Нептун", но путь прокладывается. Поэтому, я думаю, что вскоре, конечно не завтра и послезавтра, но со временем, в небе над Крымом могут появиться украинские самолеты, которые будут наносить удары по наземным целям", - заявил Братчук.

Аэродромы Крым инфографика
Аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

Признают ли США Крым территорией РФ

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что несмотря на попытки Кремля добиться признания Крыма российским, официальная позиция США пока неопределенная.

"Трамп еще в 2016 году, до того, как стал президентом США, считал Крым российским. Однако, став президентом, под влиянием своих советников и понимая, как развивается международная политика, он скорректировал свою позицию. И в 2018 году появилась Крымская декларация. Ее главным автором и инициатором был тогдашний госсекретарь США Майк Помпео, но Трамп одобрил это, так что это была официальная позиция США: признание Крыма неотъемлемой частью Украины", - отметил политолог.

По мнению Фесенко, американцы пока не будут продвигать эту тему, а позиция Трампа остается непредсказуемой, ведь он несколько раз менял взгляды относительно завершения войны - через прекращение огня или широкое мирное соглашение. Поэтому пока официальная позиция США просто не определена.

Удары по объектам РФ в Крыму - последние новости

Напомним, 30 августа дроны атаковали аэропорт в Симферополе, уничтожив два российских вертолета. Зафиксирован пожар в районе стоянки вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Также 1 сентября Силы специальных операций ВСУ провели ночную атаку в оккупированном Крыму. Украинские защитники уничтожили радиолокационную станцию комплекса С-300 на аэродроме в Саках.

Как сообщал Главред, бойцы спецподразделения ГУР МО "Призраки" нанесли удар по Крыму. Уничтожены два вертолета Ми-8 на авиабазе в Гвардейском и российский буксир в Севастопольской бухте.

О персоне: Сергей Братчук

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

война в Украине военный самолет новости Крыма война России и Украины освобождение Крыма Сергей Братчук
