Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

Анна Косик
11 сентября 2025, 12:38
101
Россия хоть уже и осмелилась ударить дронами по Польше, но хочет удержаться ниже порога войны.
беспилотник, нато
Действия России 10 сентября не подпадают под 5 статью НАТО / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, УНИАН

Что сказал Мельник:

  • Польша не могла применить 4 статью НАТО
  • Россия пытается действовать ниже порога войны в отношении стран НАТО

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами в ночь на 10 сентября не стало явным для НАТО актом агрессии. Об этом в интервью Главреду рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, несмотря на то, что в Польше заявили об агрессии, формально, ситуация выглядит по-другому. На это есть веская причина.

видео дня

Почему действия России не подпадают под 5 статью НАТО

Польша решила применить именно 4, а не 5 статью Устава НАТО, потому что, как утверждает Мельник, Россия даже не нарушила воздушное пространство страны.

"Для примера: если бы атака была осуществлена на воздушное судно или на корабль (которые считаются территорией государства), тогда это уже однозначно подпадало бы под определение акта агрессии - и в соответствии с действием статьи 5 Устава НАТО", - пояснил он.

Как РФ избегает прямой квалификации своих действий как агрессии

Подполковник запаса ВСУ отметил, что налет российских дронов страна-агрессор специально осуществила так, чтобы действовать "ниже порога войны". Поэтому Польше и пришлось инициировать консультации по статье 4.

"В рамках стран-членов НАТО должны достичь консенсуса: рассматривать ли этот инцидент как акт агрессии или трактовать его как отдельный случай, который можно урегулировать дипломатическими средствами", - подчеркнул Мельник.

4 статья НАТО
4 статья НАТО / Инфографика: Главред

Налет дронов РФ на Польшу - последние новости

Ранее СМИ писали, что российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте.

Главред писал, что после атаки на Польшу "Мадьяр" предупредил поляков, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

Накануне аналитики американского Института изучения войны заявили, что атака на Польшу стала частью широкой компании Россиипротив европейских стран.

Другие новости:

О персоне: Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Алексей Мельник Россия Налет дронов РФ на Польшу
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

13:02Интервью
Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

12:48Синоптик
Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

12:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Последние новости

13:33

Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

13:29

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

13:17

Купянск уже в полуокружении, на окраинах города идут бои – Снегирев

13:02

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

12:48

Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
12:43

Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

12:38

Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

12:08

Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

12:04

Нина Матвиенко не стерпела: Мирзоян раскрыл, за что получал от звездной тещи

Реклама
12:02

Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

11:54

До 40 дронов в час: эксперт сказал, как сбивать Шахеды на подлёте к Киеву

11:36

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

11:26

"Редкий случай": мужчина ожил в морге после официальной смерти

11:21

После космической цены резкое падение: в Украине подешевел популярный овощ

11:06

Наши предки боялись встречи с ними: невероятные мифологические существа УкраиныВидео

10:48

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

10:38

Силы обороны провели зачистку в важном городе в Донецкой области - военный

10:36

"Серьёзный тест для Запада": эксперт объяснил цель атаки дронов РФ на Польшу

10:31

Жена больного Брюса Уиллиса шокировала решением о браке - детали

10:04

Конгресс США может восстановить поправку, которая запретит торговлю с РФ

Реклама
09:53

Россия готовится к новой войне: в ISW сообщили о четком сигнале Кремля

09:37

Пять признаков того, что Вселенная дарит вам лучшее будущее

09:33

У РФ всего четыре таких корабля: в Черном море ГУР вывело из строя судно за $60 млн

09:33

Когда сценарий очевиден: почему война РФ обречена расползатьсямнение

09:19

"Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

09:06

Бритни Спирс ошарашила видео своего грязного, в собачих экскриментах, дома

09:00

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым

08:32

Диверсия в Туле: пылает башня связи возле важного для оборонки РФ завода

08:24

Атака на Польшу: Путин и дальше будет наносить удары по Европе - Sky News

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:45

Атака дронов на Польшу: Мерц сделал тревожное заявление о ПВО НАТО

06:46

В Сумах прогремели взрывы: есть "прилеты", вспыхнул пожар

06:10

Удары по Польше: новая реальность или пробный шар?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой, гуляющей с собакой, за 45 с

05:15

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

04:30

Поток щедрости: четырех знаков зодиака ждет финансовое благополучие 11 сентября

04:09

Как понять, кого из людей больше любит кот - признаки, которые нельзя игнорироватьВидео

03:44

Гороскоп на завтра 12 сентября: Ракам - важный разговор, Весам - счастливые моменты

03:24

Как отмыть одним средством всю ванную комнату - лайфхак

02:36

Полякам следует объявить над Галичиной и Волынью "бесполетную зону"мнение

Реклама
02:32

Кремль меняет тактику ударов по Украине: к чему готовиться осеньюФото

02:11

Обезвредили более сотни оккупантов: Генштаб рассказал о главных направлениях атак

02:00

"Ведет себя отвратительно": Криштиану Роналду применил силу к фанатуВидео

01:27

Что лишнее среди продуктов: только 3 из 50 людей найдут ошибку за 5 секунд

01:23

Таким ударом по Кабмину: эксперты раскрыли, что делает "Искандер-К" еще более опасным

00:40

Попытка №3: известная украинская певица возвращается на Нацотбор

00:30

Неожиданный гость: в Украине заметили редкую краснокнижную степную птицу

10 сентября, среда
23:45

Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

23:41

Известный украинский актер рассказал, откуда у него бронь от мобилизации

23:25

Кто реально может изменить игру: Хацкевич выделил фаворитов на пост тренера сборной

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять