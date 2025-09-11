Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

Россия хоть уже и осмелилась ударить дронами по Польше, но хочет удержаться ниже порога войны.

Действия России 10 сентября не подпадают под 5 статью НАТО / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, УНИАН

Что сказал Мельник:

Польша не могла применить 4 статью НАТО

Россия пытается действовать ниже порога войны в отношении стран НАТО

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами в ночь на 10 сентября не стало явным для НАТО актом агрессии. Об этом в интервью Главреду рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, несмотря на то, что в Польше заявили об агрессии, формально, ситуация выглядит по-другому. На это есть веская причина.

Почему действия России не подпадают под 5 статью НАТО

Польша решила применить именно 4, а не 5 статью Устава НАТО, потому что, как утверждает Мельник, Россия даже не нарушила воздушное пространство страны.

"Для примера: если бы атака была осуществлена на воздушное судно или на корабль (которые считаются территорией государства), тогда это уже однозначно подпадало бы под определение акта агрессии - и в соответствии с действием статьи 5 Устава НАТО", - пояснил он.

Как РФ избегает прямой квалификации своих действий как агрессии

Подполковник запаса ВСУ отметил, что налет российских дронов страна-агрессор специально осуществила так, чтобы действовать "ниже порога войны". Поэтому Польше и пришлось инициировать консультации по статье 4.

"В рамках стран-членов НАТО должны достичь консенсуса: рассматривать ли этот инцидент как акт агрессии или трактовать его как отдельный случай, который можно урегулировать дипломатическими средствами", - подчеркнул Мельник.

4 статья НАТО / Инфографика: Главред

Налет дронов РФ на Польшу - последние новости

Ранее СМИ писали, что российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте.

Главред писал, что после атаки на Польшу "Мадьяр" предупредил поляков, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

Накануне аналитики американского Института изучения войны заявили, что атака на Польшу стала частью широкой компании Россиипротив европейских стран.

О персоне: Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

