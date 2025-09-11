Укр
До 40 дронов в час: эксперт сказал, как сбивать Шахеды на подлёте к Киеву

Анна Ярославская
11 сентября 2025, 11:54обновлено 11 сентября, 12:36
Дроны летят на высоте около четырех тысяч метров — недосягаемой для мобильных групп без ПЗРК и большинства зенитных дронов.
Александр Коваленко, дроны, Super Tucano
Александр Коваленко считает, что украинская ПВО могла бы эффективнее перехватывать Shahed-136 / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/AlexanderKovalenkoUA, Википедия, defence-ua.com

Вы узнаете:

  • Почему не получается сбивать дроны на подлете к городам
  • Как штурмовик наподобие Super Tucano усилил бы украинскую ПВО

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, какие средства могли бы повысить эффективность украинской противовоздушной обороны и позволить сбивать вражеские дроны ещё до их подлета к крупным городам.

По словам эксперта, рой дронов, направляющийся на Киев из Черниговской и Сумской областей, преодолевает сотни километров на высоте около 4 тыс. метров. На такой высоте мобильные огневые группы без ПЗРК не способны их перехватывать, а большинство зенитных дронов также неэффективны против Shahed-136. В результате значительная часть вражеских аппаратов достигает столицы, где уже разворачиваются настоящие "звёздные войны".

видео дня

Коваленко отметил, что ситуацию мог бы изменить лёгкий штурмовик наподобие Super Tucano. По его словам, такой самолёт, вооружённый четырьмя пулемётами FN (копия Browning M3) с боекомплектом в 800 патронов, способен за час уничтожить от 5 до 10 дронов-камикадзе.

"Стоимость одного часа полёта штурмовика составляет от 500 до 1000 долларов. Для сравнения: один зенитный дрон стоит в среднем 2–2,5 тысячи долларов. Существенная разница", — подчеркнул эксперт в интервью Главреду.

При этом лёгкий самолёт движется вдвое или втрое быстрее Shahed-136, способен атаковать на безопасной высоте и поражать дроны пулемётным огнём.

Коваленко добавил, что звено из трех-четырех таких машин могло бы за час сбить 30–40 дронов ещё на подлёте, что значительно разгрузило бы эшелонированную ПВО Киева и других крупных городов.

Что известно о штурмовике Embraer EMB 314 Super Tucano

EMB-314 Super Tucano – легкий турбовинтовой штурмовик, разработанный и изготовленный бразильской компанией Embraer.

Как пишет Википедия, первый прототип самолета поднялся в воздух в 1999 году. Сначала проектировался как обучающий самолет, но впоследствии был доработан для проведения ударов с воздуха. Кабина пилота штурмовика защищена кевларовой броней.

Самолет может нести широкий спектр вооружений, включая высокоточные боеприпасы, и был разработан в качестве недорогой системы для работы в условиях низкой угрозы.

Помимо производства в Бразилии компания Embraer создала производственную линию в Соединенных Штатах в сотрудничестве с Sierra Nevada Corporation для изготовления A-29 для экспортных клиентов.

Технические и боевые характеристики Super Tucano

  • Super Tucano могут взлетать и садиться на небольшую взлетную полосу – 900 метров.
  • Внутренний двигатель рассчитан на 3,5 часа полета.
  • Максимальная оперативная скорость – почти 600 км/ч.
  • Боевой радиус полета – 500 км, а практическая дальность – 1330 км.
  • Вооружен двумя крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм с 250 патронами каждый.

Самолет имеет пять точек подвески для вооружений или другой оснастки. В частности, Super Tucano могут быть оснащены двумя ракетами класса "воздух-воздух" или "воздух-земля", обычными или управляемыми бомбами, внешним баком для горючего на 320 литров.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

В Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства.

Россияне били по зданию правительства баллистической ракетой "Искандер".

Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

Утром 10 сентября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за риска вражеского ракетного удара. Российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. В ряде областей продолжалась тревога из-за дронов "Шахед".

Российская оккупационная армия РФ атаковала Украину в течение 11 часов. Под ударом находились Житомир, Винница, Львов, Луцк, отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей.

В ночь на 11 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Сумы. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В городе вспыхнул пожар, есть разрушения.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

РФ выбрала три цели для воздушных атак: эксперт раскрыл детали

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак:

  • железнодорожные станции;
  • пути подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;
  • объекты энергетики.

Маломуж считает, что главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

