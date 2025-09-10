РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревога

Первые ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны с северного направления.

Украина - под угрозой дронов и ракет / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия запустила крылатые ракеты по Украине

Есть угроза для Киева и ряда других регионов

Утром в среду, 10 сентября, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за риска вражеского ракетного удара. Российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. В ряде областей продолжается тревога из-за дронов "Шахед".

Воздушные силы сообщили, что первые ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны с северного направления. Они движутся в юго-западном направлении.

Также предупреждалось об угрозе для Киева. Несколько крылатых ракет фиксировали в Киевской области. Также была крылатая ракета в направлении Киева.

Кроме этого крылатая ракета на востоке Житомирщины, курсом на юг.

Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "Россия запустила много ракет, также продолжаются атаки дронами, которые угрожают не только для наших людей".

"Страна-террорист продолжает войну, хотя постоянно декларирует желание мира", - написал он в Telegram.

По данным мониторинговых каналов по состоянию на 06:14, первые ракеты зашли на Хмельнитчину, курс Западный в направлении Тернопольщины.

Карта Украины / t.me/war_monitor

По данным Воздушных сил, крылатая ракеты фиксировались:

в центре Хмельнитчины, курсом на юго-западное направление;

через Житомир, на север;

в Тернопольской области, курсом на запад, в направлении Ивано-Франковской области;

на севере Ивано-Франковской области, курсом на запад;

в Виннице;

на севере Ивано-Франковской области, курсом на запад на Львовщину, Жидачев;

курсом на Львов;

в направлении Закарпатья.

Тем временем в Луцке – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Взрывы в Виннице

В Виннице прогремели взрывы. Об этом сообщил в 06:43 мэр города Сергей Моргунов.

"Больше информации – впоследствии. Находитесь в безопасных местах до отбоя", – написал он в Telegram.

Первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная заявила о том, что в Виннице есть попадание в гражданские промышленные объекты.

Информация о раненых или погибших не поступала.

Откуда Рф запускет ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Самая массированная ракетная атака за четыре месяца

Появилась карта пролета ракет и дронов во время удара РФ по Украине 10 сентября.

Российская оккупационная армия применила ракеты Х-101, Х-59, "Калибр". Также враг атаковал ударными БПЛА многие города Украины.

Основная цель ракет – Житомир, Винница, Калуш, Львов.

Основная цель ударных БПЛА - Польша, Луцк, Львов, Винница, Донецкая и Одесская области.

"Самая массированная ракетная атака за четыре месяца", - говорится в сообщении.

Карта пролета ракет и дронов 10 сентября / Фото: ППО Радар

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

В Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Россияне били по зданию правительства баллистической ракетой "Искандер". Об этом официально заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

Аналитики Института изучения войны считают, что последние атаки РФ по Украине в очередной раз демонстрируют незаинтересованность российского диктатора Владимира Путина в прекращении войны в Украине.

Издание The Times пишет о том, что российский диктатор Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Подтверждением может быть атака на здание Кабмина в центре Киева. Перемены произошли после визита главы Кремля в Китай - там Путин и Си Цзиньпин обсуждали перспективы сотрудничества.

Зачем РФ ударила по зданию Кабмина - мнение эксперта

Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности Александр Коваленко считает, что удар по зданию правительства в Киеве - это "недвусмысленный намёк на то, что в случае продолжения Украиной политики игнорирования российских ультиматумов, зона ударов будет расширяться".

"Кроме всего прочего, это конвульсивная реакция на горящие российские НПЗ. Своего рода угрозы – хватит бить по нашим НПЗ, или мы продолжим наносить удары по административным зданиям в Киеве", - считает он.

