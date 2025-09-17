Укр
Новый рекорд: евро подскочил до максимума за четыре года против доллара

Даяна Швец
17 сентября 2025, 11:11
Раньше иностранные инвестиции укрепляли доллар, но сейчас эта связь разорвалась.
Что известно о тенденциях евро

Коротко:

  • Доллар теряет позиции, а евро обновляет рекорд
  • Инвесторы избегают доллара с невиданной скоростью

Евро достиг самых высоких показателей против доллара за последние четыре года. Одной из ключевых причин ослабления американской валюты стал рост спроса на хеджирование инвестиций. Об этом пишет Reuters.

В среду, 17 сентября, доллар продолжил находиться под давлением. Индекс доллара, отражающий изменения его курса относительно валют торговых партнеров, поднялся на 0,1% после предыдущего падения на 0,7% - это самые низкие значения с начала июля.

Евро снизился на 0,1% и составил 1,1857 доллара, после того как накануне достиг уровня 1,1867 - максимума с сентября 2021 года.

Ожидания по ФРС и выступление Пауэлла

Аналитики прогнозируют, что Федеральная резервная система снизит ключевую ставку на 0,25% вплоть до диапазона 4,00%-4,25%. В центре внимания инвесторов пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, во время которой могут прозвучать сигналы о дальнейших шагах регулятора.

"Рынки фактически бросают вызов ФРС, ожидая сверхмягких сигналов", - отметил стратег Pepperstone Дилин Ву. "Большой вопрос в том, сможет ли Пауэлл оправдать ожидания, или рынок ждет краткосрочная встряска в позициях по доллару и золоту".

Усиление интереса к хеджированию

По данным Financial Times, иностранные инвесторы, вкладывающие в США, начали активнее страховать свои позиции от валютных рисков. Deutsche Bank сообщил, что впервые за четыре года объем инвестиций с хеджированием превысил вложения без защиты от колебаний доллара.

Изменения стали заметными после победы Дональда Трампа на выборах.

"Иностранцы могут возвращаться к покупке активов США, но они не хотят долларового риска", - отметил стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос.

Он подчеркнул, что инвесторы избавляются от долларовой экспозиции рекордными темпами.

Именно рост хеджирования частично объясняет падение курса доллара более чем на 10% к корзине основных валют в этом году.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
​ Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред ​

Мнения экспертов

"Доллар будет основным пострадавшим от падения институционального доверия", - считает старший стратег Pictet Asset Management Арун Саи. В JPMorgan также подтверждают усиление спроса на хеджирование из-за слабых макроэкономических показателей США. "Это не момент продать Америку. Это момент захеджировать доллар", - сказала сопредседатель отдела валютных стратегий банка Мира Чандан.

Опрос Bank of America показал, что в сентябре 38% руководителей инвестиционных фондов планировали усилить валютное хеджирование, тогда как лишь 2% хотели подстраховаться от укрепления доллара.

Традиционно иностранные вливания в американский фондовый рынок поддерживали доллар. Однако в этом году ситуация изменилась: инвесторы опасаются за экономику США и курс политики Трампа. Например, индекс S&P 500 прибавил 12% в долларовом измерении, но снизился на 2% в евро.

Инструменты страхования

Чаще всего хеджирование осуществляется с помощью валютных деривативов, в частности форвардных контрактов, которые позволяют зафиксировать курс наперед. Снижение ставок в США сделало эти инструменты более доступными.

"Многие не хотели тратить столько на хеджирование доллара", - объясняет главный валютный стратег Société Générale Кит Джакес. По его мнению, рынок уже близок к ключевому излому.

В Goldman Sachs считают, что удешевление хеджирования привлечет еще больше инвесторов из Азии, что будет дополнительно давить на доллар.

Курс валют - последние новости

Как писал Главред, НБУ установил новый официальный курс для доллара и евро. С сегодняшнего дня, 17 сентября, украинские банки будут покупать валюту по обновленному курсу. По данным регулятора, стоимость доллара продолжает снижаться уже третий день подряд.

Также рассказывалось, "взлетит" ли валюта до отметки в 46. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что сейчас у нас есть достаточно большие резервы НБУ, что положительно влияет на курс.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital рассказывается, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

