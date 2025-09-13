Зарплаты учителей в Украине изменятся: как теперь увеличатся доплаты и премии

Местные органы власти и учебные заведения могут устанавливать дополнительные выплаты.

Что будет с зарплатами учителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Как теперь будут начислять надбавки за стаж педагогам

Почему Кабмин упрощает порядок выплат за инклюзивное обучение и стаж

Кабинет министров Украины принял новые правила выплат для педагогов, которые касаются ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Теперь все педагоги будут получать ежегодную денежную премию за добросовестную работу в размере до одного должностного оклада, который сейчас составляет 3195 гривен.

Также местным органам власти предоставлено право устанавливать дополнительные виды и размеры выплат. Изменения коснулись и надбавок за выслугу лет: теперь в стаж педагогической работы будут учитывать периоды службы на ряде должностей, которые ранее не засчитывались.

Это позволит большему количеству работников получать соответствующие надбавки, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отдельно правительство утвердило порядок выплат доплат за инклюзивное обучение. Воспитатели-методисты детских садов, где есть три и более инклюзивных групп, будут получать доплату в размере 20% от должностного оклада. При этом учебные заведения и их учредители могут устанавливать дополнительные надбавки за счет собственных средств.

Украинские зарплаты - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат. Кроме того, выдвигалось требование не облагать налогом часть зарплаты, соответствующую прожиточному минимуму.

В то же время, Главред писал, что по второму сценарию макроэкономического прогноза от Министерства финансов, рост минимальной зарплаты в Украине может быть медленнее, чем планировалось. Этот сценарий учитывает затянувшуюся войну.

Кроме этого, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине планируют повысить базовую заработную плату для врачей первичной и экстренной медицинской помощи. По ее словам, она должна быть не менее 35 тыс. грн.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

