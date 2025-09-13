Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зарплаты учителей в Украине изменятся: как теперь увеличатся доплаты и премии

Даяна Швец
13 сентября 2025, 13:50
304
Местные органы власти и учебные заведения могут устанавливать дополнительные выплаты.
Учитель, деньги
Что будет с зарплатами учителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Как теперь будут начислять надбавки за стаж педагогам
  • Почему Кабмин упрощает порядок выплат за инклюзивное обучение и стаж

Кабинет министров Украины принял новые правила выплат для педагогов, которые касаются ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Теперь все педагоги будут получать ежегодную денежную премию за добросовестную работу в размере до одного должностного оклада, который сейчас составляет 3195 гривен.

видео дня

Также местным органам власти предоставлено право устанавливать дополнительные виды и размеры выплат. Изменения коснулись и надбавок за выслугу лет: теперь в стаж педагогической работы будут учитывать периоды службы на ряде должностей, которые ранее не засчитывались.

Это позволит большему количеству работников получать соответствующие надбавки, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отдельно правительство утвердило порядок выплат доплат за инклюзивное обучение. Воспитатели-методисты детских садов, где есть три и более инклюзивных групп, будут получать доплату в размере 20% от должностного оклада. При этом учебные заведения и их учредители могут устанавливать дополнительные надбавки за счет собственных средств.

Украинские зарплаты - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат. Кроме того, выдвигалось требование не облагать налогом часть зарплаты, соответствующую прожиточному минимуму.

В то же время, Главред писал, что по второму сценарию макроэкономического прогноза от Министерства финансов, рост минимальной зарплаты в Украине может быть медленнее, чем планировалось. Этот сценарий учитывает затянувшуюся войну.

Кроме этого, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине планируют повысить базовую заработную плату для врачей первичной и экстренной медицинской помощи. По ее словам, она должна быть не менее 35 тыс. грн.

Больше интересных новостей:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зарплаты учителя новости Украины повышение зарплат учительница деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

13:53Фронт
Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

12:55Украина
После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", что угрожает РФ

После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", что угрожает РФ

12:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

Последние новости

15:19

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

14:56

Психологи рассказали, как найти вторую "половинку": ТОП-4 простых шага

14:53

Жир просто тает на глазах: копеечная замена уксусу творит настоящие чудеса

14:46

Неизвестная Житомирщина: что скрывают старые улицы города и вековые леса Полесья

14:35

Где различия между двумя футболистами: только самые внимательные найдут три детали

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
14:27

"Зимнее пальто" для роз: как подготовить растения к холодамВидео

14:24

Модные цвета в одежде на осень 2025: как сделать образ ярким в пасмурную поруВидео

13:55

Раскрыта вся правда о "Мивине": что добавляют в вермишель и зачемВидео

13:53

Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

Реклама
13:50

Зарплаты учителей в Украине изменятся: как теперь увеличатся доплаты и премии

13:46

Путин "подставил" Лукашенко на фоне сделки Минска с Трампом: названа причинаВидео

13:06

"Шлёпанцы — это не обувь": пять жёстких правил обувного этикета

13:02

Россия в нищете, а Путин тратит сотни миллионов на исследования старения - СМИ

12:55

Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

12:52

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

12:40

После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", что угрожает РФ

12:35

Элтон Джон ошарашил поклонников видом из больничной палаты

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Ракам - верить в себя, Рыбам - испытание

12:05

Идеальный вариант завтрака, обеда или ужина: рецепт полезного хачапури

11:57

Территориальные уступки Украины и завершение войны: в ЕС сделали важное заявление

Реклама
11:52

Как правильно обрезать виноград, чтобы он плодоносил: простая схема для начинающихВидео

11:32

Украинцам в Польше ограничили помощь: кому перестанут выплачивать средства

11:31

Снова с бывшим мужем: Камалия шокировала воссоединением с Захуром

11:26

Сердечникам и гипертоникам стоит быть осторожными: Землю накрывает магнитная буря

10:40

На нем лица не было: экс-жена Розового призналась, как раскрыла измену на свадьбе

10:30

Изменили риторику: ISW оценили, что теперь говорят об обучениях "Запад-2025"

10:26

Как обрезать грушу, чтобы плоды были крупными и вкусными: пошаговое руководство

10:00

Трамп пытается подготовиться к торгу с Путиным и оттянуть Лукашенко от России - Усов

09:57

Украинцев за рубежом могут призвать в армию в ЕС: объяснение юриста

09:21

Россия перебрасывает элитные войска в Донецкую область: аналитик назвал причину

09:16

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

09:02

Какие деревья могут обернуться бедой: что не стоит сажать возле дома

08:18

На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу

08:10

Вот о чем на Аляске Путин договорился с Трампоммнение

07:34

"Война должна прекратиться": в США заявили, что готовы защищать территории НАТО

07:10

Где три различия между офисными работниками: только самые внимательные их заметят

06:10

У Запада есть два сценария, как остановить Путинамнение

05:45

К трем знакам зодиака деньги польются рекой: кто разбогатеет до конца сентября

05:13

Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

04:30

Уникальное открытие: в NASA обнаружили явные признаки жизни на Марсе

Реклама
04:02

Враг прорывается к ключевым городам Донетчины: аналитик объяснил замысел России

03:37

Что будет с ценами в Украине: эксперт сказал, нужно ли скупать гречку

03:30

Супертест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с горами за 10 секунд

02:40

Начало нового уровня: четырех знаков зодиака ждет трансформация 13 сентября

01:45

Опора, источник силы и вдохновения: четыре самые семейные знака зодиака

01:18

Потеряете достаток и благополучие: что нельзя выносить из дома 13 сентября, приметы

00:33

В Украине создали 4-тонный дрон Bufalo: как его будут использовать

12 сентября, пятница
23:43

Россияне внезапно прорвались в Купянск, применена коварная тактика - Deep StateВидео

23:21

Женщине запретили кормить голубей возле дома: в чем причина

22:18

В Украине могут выключать мобильную сеть во время тревоги: какая причина

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять