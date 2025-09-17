Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

Ангелина Подвысоцкая
17 сентября 2025, 21:28
20
НБУ опубликовал официальный курс валют на 18 сентября.
курс валют, валюта
Курс валют на 18 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 18 сентября
  • На сколько вырос доллар
  • На сколько подорожал курс евро

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро и доллара на 18 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 10 сентября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,19 грн/долл., что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

видео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,77 грн/евро, что на 12 копеек больше, чем 17 сентября. Относительно евро гривна ослабила свои позиции.

На межбанке уже закрылись торги вечером 17 сентября:

  • доллар - 41,21/41,24;
  • евро - 48,85/48,86.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

21:28Экономика
"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

20:47Мир
Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

20:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Новая муза Пономарева: возлюбленная певца засветилась на концерте

Новая муза Пономарева: возлюбленная певца засветилась на концерте

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Последние новости

21:32

Можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросе

21:28

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

21:27

Скандал на Кубке Украины: "Кривбасс" переиграл соперника, но вылетел "из-за ошибки"Видео

21:20

Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем

20:48

Бои в центре Купянска: ВСУ раскрыли "маленькую ложь" россиян и разъяснили ситуацию

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
20:47

"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

20:37

Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

20:25

Хочет "искать счастье за границей": лидер "Динамо" отказался продлевать контракт

20:15

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Реклама
20:14

РФ готовится к новым ударам по Украине: Зеленский сказал, какие объекты под угрозой

19:41

Бензин или газ: эксперты посчитали, что на самом деле выгоднее для ежедневных поездок

19:19

Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощиВидео

19:14

Можно остаться без ужина: какой сорт картофеля испортит идеальное пюре

19:12

"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

19:10

Сколько стоит сбить один "Шахед"мнение

18:48

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для УкраиныВидео

18:42

"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войнуВидео

18:26

Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

18:12

Цена "летит" в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

18:04

Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивитВидео

Реклама
17:55

"Не хочет застолий и посиделок": Ефремов передумал разводиться с пятой женой

17:36

Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец

17:28

Деньги сами идут в руки: какие ТОП-4 знака зодиака обречены на богатство

17:04

"Реальность - другая": почему учения "Запад-2025" обернулись провалом для Путина

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с боксером за 45 секунд

16:42

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

16:39

Приедут ли поляки на обучение в Украину: в МИД анонсировали важный визит

16:37

В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

16:37

В тяжелом состоянии: путинист Киркоров заявил о проблемах со здоровьем

16:28

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

16:23

Неожиданно дешевле: в Украине снизили цены на популярный продукт

16:12

Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"

15:53

Рожденные в эти даты люди достигают невероятного успеха

15:47

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

15:43

Нет эффективных средств: эксперт озвучил проблему создания бесполетной зоны

15:38

Когда лучше покупать авто - эксперты назвали самые удачные и худшие месяцы

15:37

Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится

15:34

Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом

15:30

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: фантастический рецепт

15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Близнецам - стараться, Львам - надеяться

Реклама
15:09

Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюансВидео

15:06

Саранча покажется "цветочками": Украину массово атакуют пауки, какая причина

14:52

Убийство украинки в США: американский рэпер посвятил клип девушкеВидео

14:50

В Украине цены на ключевой продукт упали до самого низкого уровня - сколько стоит

14:39

Быстрый ужин из риса: рецепт идеального блюда за 20 минут

14:35

Загадка для самых умных: где спрятано "странное число"

14:33

Трендовые сумочки осени-2025, которые заслуживают места в вашем гардеробе: топ-5 моделей

14:29

Когда закончится война в Украине: названо три сценария

14:23

Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч пособий от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу, – расследование

13:57

Евровидение 2026 на грани срыва: 6 стран сделали ультиматум конкурсу

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять