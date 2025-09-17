Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 18 сентября
- На сколько вырос доллар
- На сколько подорожал курс евро
Национальный банк Украины повысил официальный курс евро и доллара на 18 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На четверг, 10 сентября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,19 грн/долл., что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.
Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,77 грн/евро, что на 12 копеек больше, чем 17 сентября. Относительно евро гривна ослабила свои позиции.
На межбанке уже закрылись торги вечером 17 сентября:
- доллар - 41,21/41,24;
- евро - 48,85/48,86.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.
Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.
В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
