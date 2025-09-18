Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

Вкратце:
- Украина запускает централизованную систему, которая объединит данные из десятков государственных реестров
- Информацию соберут из более 20 государственных баз, с данными о воинском учете, налогах, собственности, образовании, медицинских записях
Верховная Рада приняла закон, который запускает создание Единой системы социальной сферы. Она должна объединить все государственные электронные реестры и базы данных, касающиеся социальной защиты граждан, в единую информационную среду, пишет Судебно-юридическая газета.
Что предусмотрено законопроектом №11377
Ожидается, что в законопроекте № 11377, разработанном Кабинетом Министров, речь идет об интеграции более 30 реестров и сервисов.
Туда войдут сведения о:
- военном учете;
- уплате налогов;
- собственности;
- медицинских записях; образовании; судебных производствах;
- фактах домашнего насилия.
Это позволит устранить дублирование социальных выплат, уменьшить количество технических ошибок, а также ввести "социальную историю" каждого украинца - полный перечень всех полученных им форм государственной помощи.
Как будет происходить автоматизация процессов
Отмечается, что новая система направлена на автоматизацию процессов в сфере соцзащиты, что должно повысить эффективность работы, ускорить обработку документов и улучшить качество обслуживания населения.
Также стоит указать, что она станет обязательной для использования как органами местного самоуправления, так и центральными органами власти.
Что известно о Едином социальном реестре
Ключевым элементом станет Единый социальный реестр, в котором будет храниться информация обо всех получателях государственной поддержки. Это поможет централизованно вести учет, оптимизировать расходы и сделать предоставление услуг более прозрачным.
Ранее система соцзащиты опиралась на десятки устаревших реестров и программ, созданных еще более двух десятилетий назад. Проблема заключалась в том, что они часто не были согласованы между собой и создавали бюрократические трудности.
Новый закон открывает путь к постепенной интеграции этих ресурсов в современную платформу, которая будет соответствовать европейским стандартам цифрового управления.
