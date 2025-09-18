Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

Решение должно значительно облегчить предоставление социальной помощи и уменьшить бюрократию.

Украина запускает централизованную систему, которая объединит данные из десятков государственных реестров

Информацию соберут из более 20 государственных баз, с данными о воинском учете, налогах, собственности, образовании, медицинских записях

Верховная Рада приняла закон, который запускает создание Единой системы социальной сферы. Она должна объединить все государственные электронные реестры и базы данных, касающиеся социальной защиты граждан, в единую информационную среду, пишет Судебно-юридическая газета.

Что предусмотрено законопроектом №11377

Ожидается, что в законопроекте № 11377, разработанном Кабинетом Министров, речь идет об интеграции более 30 реестров и сервисов.

Туда войдут сведения о:

военном учете;

уплате налогов;

собственности;

медицинских записях; образовании; судебных производствах;

фактах домашнего насилия.

Это позволит устранить дублирование социальных выплат, уменьшить количество технических ошибок, а также ввести "социальную историю" каждого украинца - полный перечень всех полученных им форм государственной помощи.

Как будет происходить автоматизация процессов

Отмечается, что новая система направлена на автоматизацию процессов в сфере соцзащиты, что должно повысить эффективность работы, ускорить обработку документов и улучшить качество обслуживания населения.

Также стоит указать, что она станет обязательной для использования как органами местного самоуправления, так и центральными органами власти.

Что известно о Едином социальном реестре

Ключевым элементом станет Единый социальный реестр, в котором будет храниться информация обо всех получателях государственной поддержки. Это поможет централизованно вести учет, оптимизировать расходы и сделать предоставление услуг более прозрачным.

Ранее система соцзащиты опиралась на десятки устаревших реестров и программ, созданных еще более двух десятилетий назад. Проблема заключалась в том, что они часто не были согласованы между собой и создавали бюрократические трудности.

Новый закон открывает путь к постепенной интеграции этих ресурсов в современную платформу, которая будет соответствовать европейским стандартам цифрового управления.

