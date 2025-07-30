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Верховная Рада раскрывает планы: как Украина обеспечит себя новейшим оружием

Руслан Иваненко
30 июля 2025, 02:15
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Украинский военно-оборонный комплекс готовит новые разработки, которые поразят мир осенью этого года.
Стефанчук
Украина ожидает масштабного соглашения с США, которое откроет новые возможности для сотрудничества в сфере безопасности / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • Украина готовит соглашение с США о продаже собственных дронов
  • США планируют поставлять Украине современное вооружение
  • Ожидается презентация новых разработок ВПК осенью

Украина готовится к подписанию важного соглашения с Соединенными Штатами, по которому американская сторона будет закупать украинские дроны собственной разработки, а наша страна - новейшее американское вооружение. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Мы-Украина".

По словам Стефанчука, сегодня мир активно изучает опыт Украины в производстве дронов и антидронових перехватчиков. Он также подчеркнул:

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"Где-то осенью украинский военно-оборонный комплекс еще удивит весь мир новыми разработками, в которые сегодня вкладываются мировые экономики".

Спикер напомнил о примерах финансовой поддержки Вооруженных сил Украины по датской и чешской моделям, а также отметил ожидание большого соглашения с США:

"Это совершенно новая страница, когда мы уже начинаем становиться поставщиками безопасности для всего мира. Потому что у нас есть уникальный опыт, уникальные технологии, уникальные продукты безопасности, которые мы можем предложить нашим партнерам".

Инициатива "Испытания в Украине"

В рамках инициативы "Испытания в Украине" компаниям будут предлагать присылать свою продукцию для тестирования, организовывать дистанционное обучение по ее использованию, а впоследствии - получать отчеты о результатах применения на реальном поле боя.

Как сообщает агентство Reuters, государственная платформа военных инноваций Brave1 заявила, что иностранные производители вооружений смогут испытать свои новейшие разработки непосредственно в условиях боевых действий в Украине.

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Кроме того, Оборонная технологическая революция в Украине заставляет Запад пересматривать подходы к военным поставкам. В то время как Россия продолжает полагаться на многочисленную армию, массированные ракетные обстрелы и дроновые атаки, Украина демонстрирует другой подход - создание современных беспилотников, роботизированных платформ и передовых систем в сверхкороткие сроки и с ограниченным бюджетом.

Также Украинская miltech-команда проекта ODIN внедрила собственную разработку - высокоскоростной дрон-перехватчик ODIN Win_Hit, предназначенный для эффективного уничтожения беспилотников типа Shahed.

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О персоне: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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