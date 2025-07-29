Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ ударила по полигону, погибли военные - Сухопутные войска ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
29 июля 2025, 23:22
955
Командование обещает наказать виновных в гибели и травмировании военных.
РФ ударила по полигону, погибли военные - Сухопутные войска ВСУ
РФ ударила по военному полигону / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Российские оккупанты ударили по территории военного полигона. Это официально подтвердили Сухопутные войска ВСУ.

В результате удара погибли по меньшей мере три человека, еще 18 - ранены. Такие данные обнародованы по состоянию на 21:30 29 июля. На месте до сих пор работают все экстренные службы.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

видео дня

Командование обещает наказать должностных лиц и других причастных привлечь их к ответственности, если будет доказано, что их действия или бездействие привели к гибели и травмированию военных.

"Командованием Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Сухопутные войска официально не отметили, какой именно учебный центр был под атакой.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сухопутные войска вторжение России ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по полигону, погибли военные - Сухопутные войска ВСУ

РФ ударила по полигону, погибли военные - Сухопутные войска ВСУ

23:22Война
Зарплаты вырастут на десятки тысяч: военным могут увеличить размер выплат

Зарплаты вырастут на десятки тысяч: военным могут увеличить размер выплат

23:05Украина
"Не люблю так думать": Трамп спрогнозировал, сколько еще продлится война в Украине

"Не люблю так думать": Трамп спрогнозировал, сколько еще продлится война в Украине

22:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

Последние новости

00:13

Тюрьма 6 лет: в России объявили в международный розыск оперную певицу

00:01

Усик может получить неожиданного соперника: кто претендует на титул

29 июля, вторник
23:22

РФ ударила по полигону, погибли военные - Сухопутные войска ВСУ

23:19

Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете

23:05

Зарплаты вырастут на десятки тысяч: военным могут увеличить размер выплат

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и градеПогода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде
23:03

Машина "стареет": эксперты раскрыли, какие популярные привычки ускоряют ее износ

22:57

"Не люблю так думать": Трамп спрогнозировал, сколько еще продлится война в Украине

22:34

Погода станет еще хуже и накроет похолодание: где влупит +12

21:57

Кремль получает жесткий ультиматум: почему Трамп сократил срок с 50 до 10 дней

Реклама
21:52

Почему кот царапает мебель: что стоит за этим поведением

21:52

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях УкраиныФотоВидео

21:05

Над островом подняли флаг Украины: воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косеВидео

20:58

Напряжение растет: Сырский раскрыл, что задумал противник на Запорожском направлении

20:55

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

20:12

РФ нафантазировала "секретные выборы президента Украины" в Альпах - ответ ГУРФото

20:10

Украина и мир погрузятся на 6 минут в темноту: что произойдет и есть ли опасность

19:58

Мелкий жест мог навлечь беду: почему нельзя передавать ничего через порог

19:27

Когда священник может рассказать чужую исповедь: отец Филюк назвал единственный случайВидео

19:24

Любимцы финансовой Фортуны: кому из знаков в августе повезет с деньгами

19:09

Кара Божья или нечто большее: что говорит Библия о саранче и ее предназначении

Реклама
19:00

Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войнымнение

18:54

Новые условия службы для мужчин 60+: юрист разъяснила, где и как они будут служить

18:46

РФ может использовать термобарическое оружиемнение

18:45

"Дроны Италмас - настоящая беда": украинский город в большой опасности

18:43

Почему Полтава так называется: историки нашли ответ, который разгадывали веками

18:39

"Избаловала любовью и нежностью": Денисенко впервые подтвердила развод публично

18:17

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к важным переменам

18:11

Оккупационная власть надоела: в Донецке поднялся бунт, что требуют люди

18:10

"Путин страдает от приступа дежавю": какое единственное решение Трампа повлияет на диктатора

18:01

Начнется "белая полоса": что обязательно нужно сделать 30 июля, приметы

17:52

"Просил его бросить": генерал рассказал о ранении и спасении Буданова

17:36

Враг возле города: в РВА заявили о сложной ситуации на горячем направлении

17:35

Ультиматум Трампа Путину: у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат

17:14

Часть украинских беженцев в Германии может остаться без выплат: что произошло

16:52

Россияне снимали скальп: мать модели Ковальчук раскрыла жуткие подробности дела

16:51

Что больше всего любит саранча: ТОП-5 растений, которые она уничтожает первыми

16:44

РФ собственного ВПК недостаточно: разведка сообщила о привлечении еще одной страны

16:42

Доллар и евро рванули в крутое пике - новый курс валют

16:22

Где число 787: только самым внимательным удастся ее заметить за 7 секунд

16:14

РФ ударила из РСЗО в ходе раздачи помощи на Харьковщине: много погибших и раненых

Реклама
16:00

Украина может только через год накопить важное оружие: о чем идет речь

15:59

Независимость в ритме украинских хитов: телеканал ТЕТ покажет большой праздничный концерт ко Дню Независимости Music Box Fest

15:55

Украине передадут новое высокоточное оружие: как это повлияет на ситуацию на фронте

15:52

Зубная паста - от мозга мышей до фторированных гелей: как чистили зубы тысячелетиями

15:40

Пауки в доме могут быть нашими помощниками: ученый рассказала секрет

15:40

Украинцам будут компенсировать стоимость продуктов: как получить выплату

15:27

"Хотели увидеть мертвым": командир "Волков Да Винчи" рассказал о покушении ФСБ

15:20

Когда выкапывать свеклу по лунному календарю в 2025 году — благоприятные дни

15:08

"Зарабатывал деньги, а жил в Германии": Олег Винник разоткровенничался о "поддержке" Украины

15:04

В Украине из обращения исчезнет еще одна монета: названа причина и номинал

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять