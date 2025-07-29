РФ ударила по полигону, погибли военные - Сухопутные войска ВСУ

Российские оккупанты ударили по территории военного полигона. Это официально подтвердили Сухопутные войска ВСУ.
В результате удара погибли по меньшей мере три человека, еще 18 - ранены. Такие данные обнародованы по состоянию на 21:30 29 июля. На месте до сих пор работают все экстренные службы.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.видео дня
Командование обещает наказать должностных лиц и других причастных привлечь их к ответственности, если будет доказано, что их действия или бездействие привели к гибели и травмированию военных.
"Командованием Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Сухопутные войска официально не отметили, какой именно учебный центр был под атакой.
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