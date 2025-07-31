Верховная Рада приняла закон о НАБУ и САП

Кратко:
- В целом проголосовал "за" 331 нардеп
- Голосов "против" или "воздержался" не было
Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Трансляцию заседания ВРУ вел телеканал "Рада".
За основу проголосовало 330 нардепов.
В целом проголосовал "за" 331 нардеп.
Также 326 нардепов проголосовали "за" то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.
Как голосовали нардепы:
Голосование по фракциям:
- "Слуга народа" - 214;
- "Европейская солидарность" - 27;
- "Батькивщина" - 4;
- "Платформа за жизнь и мир" - 17;
- "За майбутне" - 11;
- "Голос" - 16;
- "Довира" - 17;
- "Восстановление Украины" - 9;
- Внефракционные - 15.
Голосов "против" или "воздержался" не было.
Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал закон прямо в сессионном зале сразу после его принятия. Теперь его должен подписать президент Владимир Зеленский.
Что предусматривает закон:
- Восстановление процессуальной независимости НАБУ и САП с возвращением всех полномочий;
- Генеральному прокурору и его заместителям запрещается давать обязательные письменные указания прокурорам САП;
- Запрещается доступ генпрокурора к делам НАБУ или их передача другим органам;
- Закрытие расследований или решение подследственности сторонниками подозреваемых снова остаются в руках самостоятельных органов САП и НАБУ;
- Отменяется запрет на передачу дел НАБУ другим силовым структурам, восстанавливается независимость бюро.
Закон 12414 - последние новости
Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Согласно новым положениям, контроль над деятельностью НАБУ и САП переходит к генеральному прокурору.
Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, что вызвало волну недовольства среди граждан. Уже 22 и 23 июля в Киеве, Львове, Днепре и ряде других городов состоялись митинги с требованием сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры.
Как сообщал Главред, на фоне протестов глава государства объявил о подготовке нового законопроекта, который имеет целью усилить автономию антикоррупционных органов и защитить правоохранительную систему от потенциального влияния со стороны России. А 24 июля Зеленский сообщил, что в этот день подаст законопроект в Верховную Раду.
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