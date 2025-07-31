Верховная Рада приняла закон о НАБУ и САП

Верховная Рада приняла закон, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.

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Рада приняла закон о НАБУ и САП / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Кратко:

В целом проголосовал "за" 331 нардеп

Голосов "против" или "воздержался" не было

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Трансляцию заседания ВРУ вел телеканал "Рада".

За основу проголосовало 330 нардепов.

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В целом проголосовал "за" 331 нардеп.

Также 326 нардепов проголосовали "за" то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.

Как голосовали нардепы:

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 214;

"Европейская солидарность" - 27;

"Батькивщина" - 4;

"Платформа за жизнь и мир" - 17;

"За майбутне" - 11;

"Голос" - 16;

"Довира" - 17;

"Восстановление Украины" - 9;

Внефракционные - 15.

Голосов "против" или "воздержался" не было.

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал закон прямо в сессионном зале сразу после его принятия. Теперь его должен подписать президент Владимир Зеленский.

Что предусматривает закон:

Восстановление процессуальной независимости НАБУ и САП с возвращением всех полномочий;

Генеральному прокурору и его заместителям запрещается давать обязательные письменные указания прокурорам САП;

Запрещается доступ генпрокурора к делам НАБУ или их передача другим органам;

Закрытие расследований или решение подследственности сторонниками подозреваемых снова остаются в руках самостоятельных органов САП и НАБУ;

Отменяется запрет на передачу дел НАБУ другим силовым структурам, восстанавливается независимость бюро.

Закон 12414 - последние новости

Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Согласно новым положениям, контроль над деятельностью НАБУ и САП переходит к генеральному прокурору.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, что вызвало волну недовольства среди граждан. Уже 22 и 23 июля в Киеве, Львове, Днепре и ряде других городов состоялись митинги с требованием сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, на фоне протестов глава государства объявил о подготовке нового законопроекта, который имеет целью усилить автономию антикоррупционных органов и защитить правоохранительную систему от потенциального влияния со стороны России. А 24 июля Зеленский сообщил, что в этот день подаст законопроект в Верховную Раду.

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