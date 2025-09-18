Оборона Покровска близка к финалу, его падение угрожает двум городам - Sky News

Кратко:
Бои за Покровск Донецкой области продолжаются уже больше года. Оборона города может подойти к концу, поскольку армия РФ подавляет сопротивление ВСУ. Российские оккупанты уже контролируют все пути снабжения и создали "зону уничтожения" с помощью БПЛА. Об этом говорится в материале Sky News от 18 сентября.
Покровск — транспортный узел автомобильного и железнодорожного сообщения, который Россия считает "воротами в Донецк". Ожидается, что его оккупация серьезно усложнит снабжение для Сил обороны и поставит под угрозу другие важные города, в частности Краматорск и Славянск.
ВС РФ пытаются полностью окружить Покровск. Как говорит, доктор Марина Мирон, эксперт кафедры оборонных исследований Королевского колледжа в Лондоне, оккупанты не хотят штурмовать город, потому что это слишком сложно и требует больших человеческих ресурсов, а также приведет к значительным потерям.
По ее словам, оккупанты изменили подход. Теперь страна-агрессор Россия предпочитает медленные операции по окружению, а не штурмовые атаки со значительными потерями. Ранее так был захвачен Бахмут.
Ситуация возле Купянска
Кроме того, захватчикам удалось продвинуться вблизи Купянска в Харьковской области. Этот город — ключевой транспортный и логистический узел, где сходятся несколько основных железнодорожных линий.
"Похоже, они довольно близко", — сказала Мирон, комментируя позиции российских войск вокруг Купянска.
Как известно, Россия переправила своих бойцов через трубопровод. Украинское командование заверило, что контролирует этот выход. В Генштабе ВСУ информировали, что в городе продолжается операция по противодействию диверсиям, а вокруг него — поисково-ударные операции.
Купянск был освобожден во время контрнаступления осенью 2022 года и подвергается регулярным атакам. Мирон считает, что наступление в этом районе может быть частью усилий РФ по отвоевыванию утраченных территорий или захвата земель, которые можно будет использовать как "козырь" на переговорах в будущем.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, Дружковка в Донецкой области постепенно становится одной из целей для FPV-дронов российских оккупационных войск. После прорыва под Добропольем активность вражеских беспилотников в городе существенно возросла.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр", подполковник Алексей Бельский заявил, что недавние сообщения о том, что российские войска якобы дошли до центра Купянска, не соответствуют действительности. По его словам, сейчас в северной части города продолжается операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые пытались инфильтрироваться в Купянск.
Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллеса" Юрий Федоренко рассказал, что сначала противник использовал газовую трубу для проникновения в Купянск, однако ВСУ взорвали эту "переправу". Теперь россияне на лодках и плотах через реку Оскол пытаются прорываться.
К чему приведет падение Покровска: мнение эксперта
Военный обозреватель Денис Попович заявил, что падение Покровска и Мирнограда откроет путь российским оккупантам к Днепропетровщине. Эти два города остаются последним серьёзным препятствием, сдерживающим продвижение врага на этом направлении.
Попович отметил в эфире 24 Канала, что так называемый Днепропетровский выступ практически перестал существовать — на этом участке фронта российская армия утратила инициативу и сейчас находится в невыгодном положении, рискуя попасть в окружение.
Вся северная часть обороны Покровско-Мирноградской агломерации также находится под угрозой. Если сравнить карту и проанализировать последние успехи украинских сил на этом участке, становится очевидно, что ситуация для врага осложняется. Однако Россия активно перебрасывает туда резервы, чтобы стабилизировать фронт.
