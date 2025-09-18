Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оборона Покровска близка к финалу, его падение угрожает двум городам - Sky News

Анна Ярославская
18 сентября 2025, 11:33
115
Наступательные операции россиян могут быть частью плана РФ по созданию "переговорного козыря".
Покровск, ВСУ
​Оборона Покровска оказалась под угрозой / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, ОК Запад (иллюстративное фото)

Кратко:

  • Захват Покровска может поставить под угрозу снабжение Краматорска и Славянска
  • РФ изменила тактику: вместо штурма городов — медленное окружение с минимизацией потерь
  • Оккупанты продвигаются под Купянском - ключевым логистическим узлом на Харьковщине

Бои за Покровск Донецкой области продолжаются уже больше года. Оборона города может подойти к концу, поскольку армия РФ подавляет сопротивление ВСУ. Российские оккупанты уже контролируют все пути снабжения и создали "зону уничтожения" с помощью БПЛА. Об этом говорится в материале Sky News от 18 сентября.

Покровск — транспортный узел автомобильного и железнодорожного сообщения, который Россия считает "воротами в Донецк". Ожидается, что его оккупация серьезно усложнит снабжение для Сил обороны и поставит под угрозу другие важные города, в частности Краматорск и Славянск.

видео дня

ВС РФ пытаются полностью окружить Покровск. Как говорит, доктор Марина Мирон, эксперт кафедры оборонных исследований Королевского колледжа в Лондоне, оккупанты не хотят штурмовать город, потому что это слишком сложно и требует больших человеческих ресурсов, а также приведет к значительным потерям.

По ее словам, оккупанты изменили подход. Теперь страна-агрессор Россия предпочитает медленные операции по окружению, а не штурмовые атаки со значительными потерями. Ранее так был захвачен Бахмут.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация возле Купянска

Кроме того, захватчикам удалось продвинуться вблизи Купянска в Харьковской области. Этот город — ключевой транспортный и логистический узел, где сходятся несколько основных железнодорожных линий.

"Похоже, они довольно близко", — сказала Мирон, комментируя позиции российских войск вокруг Купянска.

Как известно, Россия переправила своих бойцов через трубопровод. Украинское командование заверило, что контролирует этот выход. В Генштабе ВСУ информировали, что в городе продолжается операция по противодействию диверсиям, а вокруг него — поисково-ударные операции.

Купянск был освобожден во время контрнаступления осенью 2022 года и подвергается регулярным атакам. Мирон считает, что наступление в этом районе может быть частью усилий РФ по отвоевыванию утраченных территорий или захвата земель, которые можно будет использовать как "козырь" на переговорах в будущем.

Купянск Инфографика
Купянск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Дружковка в Донецкой области постепенно становится одной из целей для FPV-дронов российских оккупационных войск. После прорыва под Добропольем активность вражеских беспилотников в городе существенно возросла.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр", подполковник Алексей Бельский заявил, что недавние сообщения о том, что российские войска якобы дошли до центра Купянска, не соответствуют действительности. По его словам, сейчас в северной части города продолжается операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые пытались инфильтрироваться в Купянск.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллеса" Юрий Федоренко рассказал, что сначала противник использовал газовую трубу для проникновения в Купянск, однако ВСУ взорвали эту "переправу". Теперь россияне на лодках и плотах через реку Оскол пытаются прорываться.

К чему приведет падение Покровска: мнение эксперта

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что падение Покровска и Мирнограда откроет путь российским оккупантам к Днепропетровщине. Эти два города остаются последним серьёзным препятствием, сдерживающим продвижение врага на этом направлении.

Попович отметил в эфире 24 Канала, что так называемый Днепропетровский выступ практически перестал существовать — на этом участке фронта российская армия утратила инициативу и сейчас находится в невыгодном положении, рискуя попасть в окружение.

Вся северная часть обороны Покровско-Мирноградской агломерации также находится под угрозой. Если сравнить карту и проанализировать последние успехи украинских сил на этом участке, становится очевидно, что ситуация для врага осложняется. Однако Россия активно перебрасывает туда резервы, чтобы стабилизировать фронт.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск Покровск новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

12:45Фронт
Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

12:44Украина
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:22Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

Последние новости

12:45

"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

12:44

Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

12:22

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:03

Украина со странами НАТО может создать отдельный блок для защиты неба - эксперт

12:00

Новая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиян

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
11:56

Огромный столб дыма и пожар: украинские дроны остановили работу НПЗ в РоссииФото

11:43

В восторге от красоты: Трамп сделал признание Кейт МиддлтонВидео

11:38

Почему в церкви молятся за светскую власть: священник ответилВидео

11:33

Оборона Покровска близка к финалу, его падение угрожает двум городам - Sky News

Реклама
11:10

За короткую дистанцию между авто будут штрафовать: где заработает нововведение

11:08

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

10:55

РФ потеряет 25% населения, но не прекратит войну: ГУР нашло закрытые документы

10:32

Не на подоконнике: как ускорить созревание зеленых помидоровВидео

10:12

"Эти действия сейчас не в пользу Украины": какую серьезную ошибку совершает ТрампВидео

10:11

Предки могли быть поляками: какие фамилии указывают на иностранные корни

10:09

Трамп загнал Европу в тупик, чтобы избежать давления на Путина — WSJ

09:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 сентября (обновляется)

09:29

Флаг Украины: Мелания Трамп и Королева Камилла показались в желто-синих платьях

09:08

Россияне атаковали Полтавщину: в Украине задерживается ряд поездов, детали

09:00

Благословила бессилие россиян: что не так с интервью Пугачевоймнение

Реклама
08:56

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:47

"Русское пьянство": российского актера выбросили из окна

08:39

Пожары, отключения света и закрытые аэропорты: ночью в РФ прогремели взрывы

08:36

Герасимов обманывает Путина и рассказывает о сомнительных "победах" - Reuters

07:30

Пьяный сотрудник ТЦК устроил три ДТП в Тернополе: его задержали

07:10

Где три различия между спортсменками: ответ надо найти за 23 секунды

06:39

Атака дронов на Киевскую область: горят склады и жилой дом

06:16

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везениеВидео

06:10

Путинская Россия полностью не соответствует перечню ценностеймнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой-туристом за 31 секунду

05:26

Как идеально нарезать лук: звезда Мастер Шеф рассказала о секретном движении ножом

04:30

Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака

04:16

Экс-узник Кремля рассказал, как изменилось отношение к россиянам после плена

03:55

Деньги будут "идти" в руки: двух знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

03:26

Коридор Затмений изменит жизнь ТОП-5 знаков зодиака: кто начнет все с нуля

03:13

Трамп в Лондоне: США и Британия заговорили об Украине

02:22

Вселенная на их стороне: ТОП-4 знака зодиака, которые находятся под защитой космоса

01:55

В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

01:30

Потап раскрыл правду, куда на самом деле исчезла Настя Каменских

01:03

Что ни в коем случае нельзя просить у Господа: приметы 18 сентября

Реклама
01:01

Угроза с неба: офицер рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага

00:01

Усик попал под шквал хейта: что вызвало возмущение фанатов после футбольного матча

17 сентября, среда
23:12

Не просто седират: как один осенний посев превратит даже тяжелую почву в рыхлуюВидео

22:52

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем АнглииВидео

22:42

Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации

22:39

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

22:37

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

22:09

Топливо готовится подорожать: эксперт спрогнозировал, как могут измениться цены на АЗС

21:32

Можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросеВидео

21:28

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять