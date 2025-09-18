'Ситуация критическая': раскрыты детали о боях в Купянске и план россиян

В Купянске продолжается контрдиверсионная операция, город подвергается обстрелам из-за чего ситуация для населения становится критической, указывают в МВА.

Раскрыты детали о боях в Купянске и план россиян / Коллаж Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

В Купянске на Харьковщине продолжается контрдиверсионная операция Сил обороны, в результате которой уже захвачены в плен российские военные. Город находится менее чем в километре от линии фронта, диверсионно-разведывательные группы врага просачиваются в город, продолжаются бои. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает Укринформ.

"Ситуация (для жителей, жизнеобеспечения города, - ред.) - критическая. В городе сейчас продолжается контрдиверсионная операция. Есть факты захода диверсионно-разведывательных групп врага, и наши Силы обороны сейчас уничтожают их. Есть информация о большом количестве взятых в плен российских диверсантов", - сказал руководитель МВА. видео дня

Беседин сообщил, что украинские военные делают все возможное для стабилизации ситуации. Он пояснил, что из-за близости линии фронта враг имеет возможность проникать диверсионными группами в город, однако регулярных сил армии РФ в пределах громады нет.

По его словам, газовую трубу, по которой оккупанты смогли попасть на окраины города и накопить определенные силы, ВСУ уже уничтожили. В то же время россияне продолжают интенсивно обстреливать город из различных видов вооружения.

Чиновник уточнил, что в самом Купянске остаются около 740 человек, а всего в громаде проживает около 1750 жителей, которые находятся под серьезной угрозой.

"Есть информация, что врагу поставлена задача зачищать город, уничтожать гражданское население. Эвакуация продолжается. Каждый день, несмотря на угрозу жизни и здоровью эвакуационных групп, которые ездят - это наши волонтеры, ГСЧС, полиция. Вчера эвакуировали, сегодня будут проходить мероприятия эвакуации, но с каждым днем все труднее и труднее", - подчеркнул Беседин.

Что известно о боях в Купянске - мнение военного

Как писал Главред, россияне не способны полностью оккупировать Купянск в краткосрочной перспективе. Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Громадського радіо". Он добавил, что работы по обороне города ведутся напряженно и усиленно.

"По моему убеждению, в краткосрочной перспективе враг не имеет возможности оккупировать в полной мере Купянск", - сказал командир.

По его словам, диверсионно-разведывательные группы выполняют две задачи, первая из которых - политическая. Россияне маскируются под гражданских, пробираются к узнаваемым локациям в Купянске, разворачивают российский флаг и дают возможность дрону снять кадры для создания фейкового впечатления якобы контроля города.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытались проникнуть в Купянск через газотранспортную трубу, однако украинские силы обороны снова нанесли по ней удар. Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что бои в городе остаются чрезвычайно тяжелыми.

На Покровском направлении Донецкой области боевые действия продолжаются уже более года. Ситуация осложняется тем, что российская армия постепенно ослабляет ВСУ, установив контроль над всеми путями снабжения и создав "зону уничтожения" с помощью дронов, пишет Sky News.

В то же время информация о якобы продвижении войск РФ к центру Купянска не соответствует действительности. Это опроверг представитель ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский.

О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

