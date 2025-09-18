В Украине произошла утечка личных данных украинцев: какая информация под угрозой

В Украине произошла утечка личных данных граждан, из реестра доверенностей и наследственного реестра, Нотариальная палата обратилась с призывом к власти.

Во время тестирования системы е-нотариата произошла масштабная утечка личных данных граждан Украины. Нотариальная палата Украины призвала руководство государства принять меры для защиты нотариальной тайны и приостановить тестирование этой системы. Об этом говорится в сообщении Нотариальной палаты Украины.

Отмечается, что Нотариальная палата Украины обратилась к первому вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко с просьбой защитить нотариальную тайну и прекратить тестирование системы е-нотариата.

В письме №41/3 от 18 сентября 2025 года отмечается, что во время работы с учебной версией е-нотариата стали доступны реальные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях. По мнению НПУ, это является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан.

"НПУ выражает свою готовность присоединиться к обработке всех предложений и замечаний для урегулирования ситуации по вопросам, связанным с учебной версией тестирования е-нотариата. Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество по созданию прогрессивной и надежной системы е-нотариата!", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 мая мир всколыхнуло известие об утечке 184 миллионов записей, но, как впоследствии выяснили эксперты по кибербезопасности, это была лишь незначительная часть более масштабной проблемы. 19 июня зафиксирована крупнейшая утечка личных данных в истории - в открытый доступ попало более 16 миллиардов учетных записей с паролями, сообщал Forbes.

В то же время 6 апреля The New York Times рассказало об еще одном резонансном инциденте - публикации в Twitter и Telegram секретных военных документов США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением ВСУ.

Как выяснилось, утечка из Пентагона началась еще больше года назад, но долгое время оставалась незамеченной. Военнослужащий Нацгвардии ВВС США Джек Тейшейра, которого сейчас подозревают в "сливе", начал распространять секретную информацию менее чем через двое суток после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В The New York Times обратили внимание на то, почему власти США так долго не реагировали, ведь публикации Тейшейры видели сотни пользователей.

Об источнике: Нотариальная палата Украины Нотариальная палата Украины - негосударственная неприбыльная организация, осуществляющая профессиональное самоуправление в сфере нотариата и объединяющая всех нотариусов Украины. Создана 29 марта 2013 года (переименована Украинская нотариальная палата, которая функционировала с 1993 года). В соответствии с Законом Украины "О нотариате" (статья 16) профессиональное самоуправление нотариусов осуществляется через Нотариальную палату Украины и ее органы. Члены НПУ - все нотариусы Украины, которые работают в государственных нотариальных конторах, государственных нотариальных архивах или осуществляют частную нотариальную деятельность. Согласие нотариуса на приобретение членства в НПУ не требуется. Структуру НПУ составляют отделения в областях и городе Киеве, сообщает Википедия.

