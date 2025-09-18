Курс валют в Украине может резко измениться: к чему готовиться уже с понедельника

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют на следующей неделе
- От чего будет зависеть курсовая ситуация
В Украине существует несколько факторов, от которых будет зависеть текущая курсовая ситуация на валютном рынке. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
"Возможное внешнеполитическое давление и вопрос завершения горячей фазы войны потенциально весомый раздражитель для валютного рынка. Однако, по моему убеждению, все же в последнюю декаду сентября главными факторами, от которых будет зависеть текущая курсовая ситуация, будут чисто экономические", - подчеркнул он.
По его словам, на следующей неделе, вероятно, на рынке будет царить "изменчивый покой": курсовые показатели будут меняться несущественно, а Нацбанк при необходимости снять потенциальное напряжение может применить механизм валютных интервенций.
Что будет с курсом доллара
Банкир подчеркнул, что на следующей неделе колебания курса доллара будут происходить в пределах 41,2-41,5 грн/долл. При этом сохранится минимальная разница между курсами межбанка и наличного рынка, то есть коридор останется на уровне нескольких предыдущих недель.
Что будет с курсом евро
Лесовой добавил, что европейская валюта будет зависеть от соотношения доллара к евро на мировых рынках.
Он отметил, что предсказать, что в конкретные дни или часы может повлиять на эти котировки, крайне трудно - от цен на нефть до глобальных военных и экономических угроз.
Ожидается, что соотношение сохранится в промежутке 1,15-1,2, что для украинского курса будет означать колебания евро в пределах 47,5-49 грн.
Каким будет курс валют до 28 сентября
Банкир также рассказал, что будет с курсом валют в период с 22 по 28 сентября. Так:
- коридоры валютных изменений составят 41,2-41,5 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,5 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на наличном рынке);
- средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1-0,15 грн;
- недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
"На следующей неделе ориентируемся прежде всего на экономику и действия Нацбанка: курсовые показатели будут оставаться на привычном уровне, вряд ли возникнут непреодолимые обстоятельства, способные резко изменить существующий "успокаивающий" тренд", - подытожил Лесовой.
Может ли подорожать доллар
Финансовый эксперт Андрей Шевчишин говорил, что курс доллара в Украине со временем может достичь отметки 44 грн/долл.
"Несмотря на способность НБУ поддерживать курс доллара на уровне 41 грн/долл., в условиях усиления рисков гривна может постепенно терять позиции и двигаться к отметке 44 грн/долл. Однако насколько быстро и насколько сильно она ослабнет - будет зависеть от действий самого регулятора", - сказал он.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро и доллара на 18 сентября 2025 года. Так, официальный курс доллара США установлен на уровне 41,19 грн/долл, а евро - 48,77 грн/евро.
Также сообщалось, что евро достиг самых высоких показателей против доллара за последние четыре года. Одной из ключевых причин ослабления американской валюты стал рост спроса на хеджирование инвестиций.
В то же время, ранее в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital отмечалось, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года.
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
