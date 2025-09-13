Windows 10 "потухнет" ровно через месяц: что делать пользователям

Вы узнаете:
- Что делать пользователям Windows 10
- Сколько пользователей Windows 10 среди украинцев
Компания Microsoft напомнила, что Windows 10 приближается к завершению своего жизненного цикла. Поддержка операционной системы завершится ровно через месяц – 14 октября 2025 года.
Согласно информации на сайте компании, 14 октября Windows 10 получит свой последний патч безопасности. После этой даты ПК и ноутбуки под управлением ОС больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и исправления ошибок.
Что делать пользователям
Есть несколько вариантов в зависимости от ситуации.
- Обновиться до Windows 11. Перейти с Windows 10 на актуальную версию системы можно бесплатно – это самый простой способ сохранить безопасность компьютера. Однако требования у новой системы к "железу" достаточно строгие, и далеко не каждый ПК, особенно ноутбук, им соответствует.
- Оплатить расширенную поддержку ESU. За дополнительную плату 30 долларов любой пользователь Windows 10 сможет продлить получение обновлений и патчей еще на один год.
- Пользователи также могут получить доступ к ESU бесплатно, но есть вещи, которые вам нужно сделать.
- Перейти на Linux. У Linux много преимуществ, включая полный контроль над системой, отсутствие навязчивой рекламы и слежки, а также активное сообщество.
- Остаться на Windows 10. Когда Microsoft завершает поддержку ОС, это не означает, что устройства на ней перестанут работать. Если выбираете этот вариант, важно следить за актуальностью версии антивируса и регулярно делать резервные копии важных данных.
Windows 10 была выпущена в 2015 году и на протяжении десяти лет оставалась самой популярной в мире десктопной операционной системой. В июле этого года Windows 11 впервые обогнала "десятку" по популярности.
При этом Windows 10 все еще остается самой популярной ОС от Microsoft среди украинских пользователей. Ее используют 63.99% всех ПК с Windows. Доля Windows 11 составляет всего в 30.89%.
