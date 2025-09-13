14 октября Windows 10 получит свой последний патч безопасности.

Windows 10 "потухнет" ровно через месяц

Что делать пользователям Windows 10

Сколько пользователей Windows 10 среди украинцев

Компания Microsoft напомнила, что Windows 10 приближается к завершению своего жизненного цикла. Поддержка операционной системы завершится ровно через месяц – 14 октября 2025 года.

Согласно информации на сайте компании, 14 октября Windows 10 получит свой последний патч безопасности. После этой даты ПК и ноутбуки под управлением ОС больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и исправления ошибок.

Что делать пользователям

Есть несколько вариантов в зависимости от ситуации.

Обновиться до Windows 11 . Перейти с Windows 10 на актуальную версию системы можно бесплатно – это самый простой способ сохранить безопасность компьютера. Однако требования у новой системы к "железу" достаточно строгие, и далеко не каждый ПК, особенно ноутбук, им соответствует.

. Перейти с Windows 10 на актуальную версию системы можно бесплатно – это самый простой способ сохранить безопасность компьютера. Однако требования у новой системы к "железу" достаточно строгие, и далеко не каждый ПК, особенно ноутбук, им соответствует. Оплатить расширенную поддержку ESU . За дополнительную плату 30 долларов любой пользователь Windows 10 сможет продлить получение обновлений и патчей еще на один год.

. За дополнительную плату 30 долларов любой пользователь Windows 10 сможет продлить получение обновлений и патчей еще на один год. Пользователи также могут получить доступ к ESU бесплатно, но есть вещи, которые вам нужно сделать.

Перейти на Linux. У Linux много преимуществ, включая полный контроль над системой, отсутствие навязчивой рекламы и слежки, а также активное сообщество.

У Linux много преимуществ, включая полный контроль над системой, отсутствие навязчивой рекламы и слежки, а также активное сообщество. Остаться на Windows 10. Когда Microsoft завершает поддержку ОС, это не означает, что устройства на ней перестанут работать. Если выбираете этот вариант, важно следить за актуальностью версии антивируса и регулярно делать резервные копии важных данных.

Windows 10 была выпущена в 2015 году и на протяжении десяти лет оставалась самой популярной в мире десктопной операционной системой. В июле этого года Windows 11 впервые обогнала "десятку" по популярности.

При этом Windows 10 все еще остается самой популярной ОС от Microsoft среди украинских пользователей. Ее используют 63.99% всех ПК с Windows. Доля Windows 11 составляет всего в 30.89%.

