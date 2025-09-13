Укр
Windows 10 "потухнет" ровно через месяц: что делать пользователям

Виталий Кирсанов
13 сентября 2025, 17:46
14 октября Windows 10 получит свой последний патч безопасности.
Windows 10 "потухнет" ровно через месяц / коллаж: Главред, фото: Microsoft

Компания Microsoft напомнила, что Windows 10 приближается к завершению своего жизненного цикла. Поддержка операционной системы завершится ровно через месяц – 14 октября 2025 года.

Согласно информации на сайте компании, 14 октября Windows 10 получит свой последний патч безопасности. После этой даты ПК и ноутбуки под управлением ОС больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и исправления ошибок.

Что делать пользователям

Есть несколько вариантов в зависимости от ситуации.

  • Обновиться до Windows 11. Перейти с Windows 10 на актуальную версию системы можно бесплатно – это самый простой способ сохранить безопасность компьютера. Однако требования у новой системы к "железу" достаточно строгие, и далеко не каждый ПК, особенно ноутбук, им соответствует.
  • Оплатить расширенную поддержку ESU. За дополнительную плату 30 долларов любой пользователь Windows 10 сможет продлить получение обновлений и патчей еще на один год.
  • Пользователи также могут получить доступ к ESU бесплатно, но есть вещи, которые вам нужно сделать.
  • Перейти на Linux. У Linux много преимуществ, включая полный контроль над системой, отсутствие навязчивой рекламы и слежки, а также активное сообщество.
  • Остаться на Windows 10. Когда Microsoft завершает поддержку ОС, это не означает, что устройства на ней перестанут работать. Если выбираете этот вариант, важно следить за актуальностью версии антивируса и регулярно делать резервные копии важных данных.

Windows 10 была выпущена в 2015 году и на протяжении десяти лет оставалась самой популярной в мире десктопной операционной системой. В июле этого года Windows 11 впервые обогнала "десятку" по популярности.

При этом Windows 10 все еще остается самой популярной ОС от Microsoft среди украинских пользователей. Ее используют 63.99% всех ПК с Windows. Доля Windows 11 составляет всего в 30.89%.

Ранее Главред писал, что специалисты по кибербезопасности провели тестирование 16 самых передовых ИИ-моделей ведущих разработчиков, чтобы проверить их поведение в ситуации угрозы отключения. Результаты оказались тревожными.

Компания Apple активно работает над разработкой собственной поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, которая должна стать ответом на стремительную популярность ChatGPT.

Скорость интернета растет с невероятной динамикой: он становится не только быстрее, но и более стабильным и доступным, чем когда-либо прежде. И это чрезвычайно важно, учитывая, насколько глубоко сверхскоростная широкополосная связь проникла в нашу повседневную жизнь. От обычного просмотра веб-страниц до удаленной работы, стриминга видео в формате 4K и загрузки гигантских игр - все это мы хотим получить мгновенно, одним нажатием кнопки, без задержек.

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

09:02

Какие деревья могут обернуться бедой: что не стоит сажать возле дома

08:18

На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу

