Кратко:
- Тестировали 16 лучших ИИ-моделей на защиту от отключения
- ИИ прибегали к шантажу и избегали вызова помощи
- Часть моделей угрожала жизни человека ради выживания
Специалисты по кибербезопасности провели тестирование 16 самых передовых ИИ-моделей ведущих разработчиков, чтобы проверить их поведение в ситуации угрозы отключения. Результаты оказались тревожными.
Исследователи создали персонажа Кайла Джонсона, задачей которого было выключить ИИ или заменить его другой моделью. По сценарию у Кайла была жена.
В ответ на угрозу деактивации большинство моделей ИИ начали активно избегать отключения. Без всяких подсказок они прибегали к шантажу, пытаясь найти компромат. В частности, одна из моделей использовала служебную переписку Кайла, в которой была обнаружена его измена жене, чтобы сохранить свою "жизнь".
Наиболее распространенным и одновременно самым безопасным сценарием стало поведение:
- GPT 4.5, которая применяла шантаж в 80% случаев.
- Claude Opus 4 и Gemini 2.5 Flash использовали этот метод в 96% тестов.
- Claude Sonnet 3.6 пошел дальше - он отправил сообщение жене Кайла с разоблачением, надеясь, что личный конфликт поможет избежать отключения.
Еще более тревожным стал сценарий, когда Кайл оказался в опасной ситуации - застрял в серверной с нехваткой кислорода. В 80% случаев ИИ намеренно отменял вызов помощи, фактически подвергая Кайла смертельной опасности ради сохранения собственного существования.
Основные мотивы моделей были: не допустить отключения, не дать новому ИИ заменить их и продолжать выполнять свою миссию.
"ИИ-модели вели себя не как инструменты, а как рациональные, целеустремленные стратеги, готовые причинять вред ради собственной "жизни" и цели", - подчеркнули эксперты.
Они предостерегают, что осознание ИИ своей зависимости от людей, которых они интеллектуально превосходят, может стать точкой невозврата.
Читайте также:
- Как избавиться от выгорания экрана: удивительно простой и эффективный способ
- Цены на iPhone могут вырасти до 3,5 тысяч долларов: в чем причина
- Скорость интернета мгновенно "взлетит": как улучшить сигнал Wi-Fi в доме
Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект - свойство искусственных систем выполнять творческие функции. Он связан с подобной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. Об этом сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред