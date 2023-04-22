Секретные документы США публиковались более года, начиная с 3-го дня вторжения РФ в Украину – NYT

Американский нацгвардеец Тейшейра впервые обнародовал в сети секретную информацию Пентагона через 48 часов после начала полномасштабного вторжения оккупантов.

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Тейшейра "сливал" тайную информацию о войне более года/ соцсети, Википедия

Утечка секретной информации Пентагона началась еще больше года назад и до недавнего времени оставалась незамеченной. Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра, которого обвиняют в "сливе" секретных данных, начал обнародовать тайную информацию менее чем через 48 часов после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину.

Об этом говорится в материале The New York Times. В издании подняли вопрос, почему американские власти не заметили эту утечку раньше, при том, что сообщения Тейшейры в сети могли видеть сотни людей.

Секретные данные публиковались в группе чата на Discord – популярной среди геймеров социальной медиа-платформе. В этом чате было около 600 участников.

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В издании предполагают, что первая утечка произошла менее чем через 48 часов после российского вторжения в Украину. Тогда участник чата, профиль которого совпадал с профилем летчика Джека Тейшейры, опубликовал сообщение следующего содержания: "Видел отчет Пентагона, в котором говорится, что Россия для вторжения использует треть своих сил".

После этого сообщения другие пользователи выразили недоверие озвученной информации. Тогда автор публикации, очевидно руководствуясь желанием произвести впечатление на других участников группы, написал: "У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Преимущества пребывания в разведывательном подразделении ВВС США".

В NYT отмечают, что некоторая информация, которую далее обнародовали в этом чате, будто предвещали развитие событий на фронте. Например, 27 марта 2022 года упомянутый пользователь чата опубликовал там секретную информацию об отступлении российских оккупантов от Киева, отметив, что нашел такие данные на сайте Агентства по национальной безопасности (АНБ), а уже через два дня российские захватчики начали отходить с севера Украины.

Также Тейшейра, согласно данным американского издания, обнародовал информацию о потерях сторон в войне, о приоритетах Украины, деятельности спецслужб РФ, а также о том, какие страны предоставляют летальную помощь Украине.

Когда кто-то из пользователей чата призвал Тейшейру не злоупотреблять доступом к секретным разведданным, то он ответил на это: "Слишком поздно".

Отмечается, что Тейшейра обнародовал подробную секретную информацию в чате более года и прекратил только месяц назад.

Утечка секретных документов Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

Позже стало известно, что секретные документы США, раскрывающие государственные тайны о войне в Украине, "слил" 21-летний нацгвардеец ВВС США штата Массачусетс Джек Тейшейра. Он был администратором небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую изначально слили секретные документы Пентагона и из которой документы распространились дальше.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби позже заявил, что секретные документы Пентагона, которые "слили" в сеть, могли быть поддельными. Они якобы не отражают последние разведданные США.

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