"Страну будут разминировать 20 лет": Украина просит специальную технику у G7

Украина для ускорения разминирования остро нуждается в специальной технике, отметив, что сапер вручную очищает 15-20 кв. м в сутки.

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Разминирование / фото УНИАН, коллаж Главред

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Как передает пресс-служба Минагрополитики, техника ускорит процесс разминирования и сохранит жизни украинцев.

Сольский заявил, что в Украине сейчас 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения заминировано. В настоящее время обследовано только 17,5% заминированных территорий, из них 57 тыс. га - сельскохозяйственного назначения.

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Для разминирования Украины понадобится более 20 лет

"Процесс разминирования освобожденных территорий не прекращается. Но этот процесс сложен и растянется на десятилетия. На сегодняшний день в Украине разминирование проводят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения", - сказал министр в ходе онлайн-выступления на заседании министров сельского хозяйства стран G7.

Он заявил, что Украина для ускорения разминирования остро нуждается в специальной технике, отметив, что сапер вручную очищает 15-20 кв. м в сутки, а техника для разминирования - 6 кв. км. И при этом сохраняется максимальная безопасность для саперов.

"Мы нуждаемся в техническом оборудовании для разминирования. Мы точно понимаем, какая это техника и сколько ее нужно. И здесь мы надеемся на вашу помощь", - обратился Сольский.

Он подчеркнул, что международная поддержка ускорит процесс разминирования и сохранит жизнь украинцев, вынужденных ежедневно рисковать.

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что силы обороны Украины освободят оккупированный Крым.

Согласно данным разведчиков, на полуострове существенно поменялись настроения. После преступление оккупантов РФ в ходе полномасштабной войны даже те, кто был на стороне Кремля, изменили свое мнение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

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