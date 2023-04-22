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Есть лишь одна причина, которая заставит Путина объявить об остановке "СВО" – эксперт

Алёна Воронина
22 апреля 2023, 10:39 обновлено 22 апреля, 10:41
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Война РФ против Украины зашла уже очень далеко, поэтому остановить ее Путин не может. При этом ВСУ также не дадут ему это сделать.
Владимир Путин, российские военные
Путин может объявить об остановке "СВО" только в одном случае/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли в ближайшее время объявит о завершении так называемой "специальной военной операции". Война страны-агрессора России против Украины зашла уже очень далеко.

Есть лишь одна причина, которая может заставить диктатора РФ объявить, что так называемая "СВО" завершается – если он изменит формулировку и скажет, что она переходит в войну. Такое мнение высказал политконсультант Дмитрий Васильев в интервью ТСН.uа.

"Это не исключено. Я в это не верю. Хотя очень много и россиян, которые достаточно активны в нашем информационном пространстве, также есть местные украинские эксперты, которые говорят о том, что это возможно, грубо говоря на 9 мая. Я в это не верю. Я не верю, что Путин просто так остановит "СВО". Мы слишком далеко зашли", – сказал Васильев.

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По его словам, Вооруженные силы Украины также не позволили бы Путину просто так завершить войну, потому что они пойдут в контрнаступление и российским оккупантам придется бежать.

Кто такой Дмитрий Васильев

Васильев Дмитрий Владимирович (род. 10 ноября 1971, Киев) – украинский политолог, политтехнолог и аналитик, общественный деятель. Президент развивающего агентства исследований и аналитики "RADA".

Эксперт отметил, что от оккупантов сейчас можно ожидать не завершения так называемой "СВО", а лишь "жеста доброй воли", который они могут сделать для того, чтобы перегруппироваться и освободить определенные части украинской территории. Например, не исключено, что захватчики могут отвести какую-то часть своих войск из Запорожской и Херсонской областей в Мариуполь и Крым, чтобы там окопаться и пытаться удержать хотя бы часть территорий.

По словам эксперта, российский диктатор Путин может объявить о завершении так называемой "СВО" лишь в одном случае – если скажет, что агрессия против Украины формально переходит в состояние войны.

"Я думаю, что он может сказать, что "СВО" заканчивается и начинается война", – предполагает Васильев.

Может ли Путин объявить о завершении "СВО"

Ранее военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что на 9 мая российский диктатор Владимир Путин может объявить о завершении так называемой "специальной военной операции". Именно с этим может быть связано недавнее появление резонансной статьи приближенного к Кремлю главаря бандформирований ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о необходимости завершения "СВО".

Напомним, генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж ранее отмечал, что если страна-агрессор Россия официально объявит Украине войну вместо так называемой "специальной военной операции", как они позиционируют полномасштабное вторжение сейчас, это просто еще больше развяжет руки российскому диктатору Владимиру Путину.

Также Маломуж выразил мнение, что в случае успешности контрнаступления ВСУ в Кремле поймут, что они проиграют, и башни Кремля начнут соперничать между собой. Окружение Путина будет понимать, что за поражение будут отвечать все, поэтому оно может пойти на один из двух шагов: либо политически, юридически или физически отстранить российского диктатора Владимира Путина от власти, либо сдать его в суд.

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