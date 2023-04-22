Оккупанты возобновили атаки дронами и бьют по Украине "Шахедами" из новой партии – ISW

Российские оккупанты возобновили удары по Украине иранскими дронами-камикадзе после длительного "затишья". Теперь они атакуют украинские территории "Шахедами" из новой партии.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что для атак, которые произошли 20 и 21 апреля после длительной паузы российские оккупанты использовали дроны из новой партии, которая прибыла из Ирана.
В течение 25 дней не фиксировались атаки дронами. После этого первый удар произошел 20 апреля – в этот день военные страны-агрессора России запустили 26 беспилотников, из них удалось сбить 21. На следующий день, 21 апреля, атаки продолжились – российские оккупанты запустили 12 дронов-камикадзе, из них украинская ПВО сбила 8.
"Руководитель украинского совместного координационного пресс-центра Южных сил Наталья Гуменюк 20 апреля заявила, что российские войска ждали прибытия новой партии беспилотников Shahed, чтобы использовать их для дальнейших ударов, и отметила, что использование Россией ракет также уменьшилось", – отмечают в ISW.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, во время вечерней атаки, которая состоялась около 19:00, российские оккупанты запустили по Украине пять "Шахедов", из них удалось сбить четыре.
Атаки по Украине дронами-камикадзе
Напомним, в ночь на среду, 19 апреля, в Одессе прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Шахед-136 Одесскую область, было попадание в объект инфраструктуры.
Ночью 21 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Страна-агрессор РФ атаковала нашу страну дронами-камикадзе. Сообщалось о серии взрывов в Харькове, в Киевской области работали силы ПВО, а в Полтавской области зафиксирован "прилет" в объект гражданской инфраструктуры.
Ранее в ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронами – Miraj-532. Страна-агрессор Россия на фоне быстрого снижения количества ракет может искать новое оружие, которым будет бить по Украине, и может договариваться о таких поставках с Ираном, отметила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
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