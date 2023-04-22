Российские захватчики усиленно готовятся к контрнаступлению ВСУ, особенно в районе Запорожья и Херсона, – оккупанты строят оборонительные сооружения.

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Глава эстонской разведки озвучил точную дату контрнаступления ВСУ / 14 ОМБр Романа Великого, Википедия

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже 9 мая, если этому будет способствовать ситуация на фронте, а также погода. Такое мнение высказал глава разведывательного центра Минобороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.

Как отметил Гросберг, до недавнего времени погода была более благоприятной для оборонительных действий, а наблюдения с воздуха и авиаудары были затруднены из-за низкой облачности. Следующая неделя, по его мнению, вряд ли принесет очень большие изменения в этом отношении: те же действия, что и на этой неделе, вероятно, продолжатся в тех же областях.

Глава эстонской военной разведки предположил, что контрнаступление ВСУ может начаться 9 мая. В то же время он отметил, что планирование "символических" дат более характерно для страны-агрессора России.

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"Относительно 9 мая я подчеркнул, что Украина – это очень разный регион, особенно северо-восток и юг Украины, где многое зависит от погоды. На этой неделе шел дождь, на следующей неделе будет дождь. Пройдет еще три недели, эти даты станут неактуальны", - сказал он.

По словам Гросберга, российские захватчики также усиленно готовятся к контрнаступлению ВСУ, особенно в районе Запорожья и Херсона, – оккупанты строят оборонительные сооружения.

Он также обратил внимание на то, что пока неважно, какие именно подразделения будут контратаковать. Главное, насколько эти подразделения успевают вместе натренироваться перед активным наступлением и военными действиями, ведь это важнейший нюанс стратегического успеха.

В качестве примера Гросберг привел то, что Россия не смогла заставить свои сухопутные и воздушные силы действовать вместе, что отчасти связано с очень хорошей работой украинской ПВО – РФ не смогла ее уничтожить.

"В случае любых операций, особенно наступательных, чрезвычайно важна синхронизация различных видов сил как во времени, так и в пространстве", - добавил он и отметил, что главное – это то, как украинские подразделения тренировались последние месяцы.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что страна-оккупант Россия меняет тактику нанесения ракетных ударов. Оккупанты провалили планы по энергетическому террору Украины зимой, и теперь будут пытаться бить по объектам, которые являются важными для проведения контрнаступательной военной операции ВСУ. Также Андрей Юсов подчеркнул, что враг пока взял паузу на накопление ракет. Однако восстановить тот уровень запасов снарядов, который у них был до полномасштабной войны, российским оккупантам не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе в контрнаступление армии Украины примет Генштаб ВСУ. Все будет решаться в последний момент. По словам Данилова, у Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае.

Предполагается, что силы обороны Украины будут атаковать на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства допустил попытку продвижения армии Украины на 30 километров на Мелитопольском направлении с целью установления огневого контроля над "суходольным коридором" оккупантов, который ведет в Крым.

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