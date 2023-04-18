Путин может объявить о завершении "СВО" на 9 мая: Свитан объяснил сценарий Кремля

Армия оккупантов выдыхается и ей надо переходить в глухую оборону, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан не исключил сценарий остановки "СВО" / Минобороны РФ, Скриншот

На 9 мая российский диктатор Владимир Путин может объявить о завершении так называемой "специальной военной операции", заявил военный эксперт Роман Свитан.

Именно с этим может быть связано недавнее появление резонансной статьи приближенного к Кремлю главаря бандформирований ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о необходимости завершения "СВО". Такое мнение эксперт высказал в комментарии ТСН.

Он не исключил, что статья Пригожина может быть инициативой лично Путина. При этом Пригожину могли поручить забросить такой "мяч" на российскую аудиторию.

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"Дело в том, что российская армия выдыхается. Ей надо сейчас переходить в глухую оборону, а задачи "СВО" не выполнены - как минимум, которые провозглашались. Нигде не вышли на границы ни одной области, кроме Крыма еще в 2014 году. Теперь им придется переходить в глухую оборону, дальше двигаться они просто не смогут. Тем более, на носу наше контрнаступление, потому они пытаются как-то как минимум подготовить общественное мнение россиян", — отметил собеседник.

В то же время он предполагает, что Пригожин решил узнать, как россияне воспримут возможную остановку "СВО", переход в глухую оборону или "какие-то движения к мирным переговорам".

"После того, как Пригожин проверит реакцию, подаст это как рабочий вариант на 9 мая. Скорее всего, как раз перед 9 мая попробуют. А если действительно пройдет и россияне воспримут положительно остановку "СВО", то на 9 мая Путин может принять решение объявить об окончании "СВО" и достижении каких-то целей", — добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что силы обороны Украины освободят оккупированный Крым.

Согласно данным разведчиков, на полуострове существенно поменялись настроения. После преступление оккупантов РФ в ходе полномасштабной войны даже те, кто был на стороне Кремля, изменили свое мнение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

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