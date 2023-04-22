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Погонят врага по всей территории юга вплоть до Крыма: Маломуж озвучил наилучший сценарий наступления ВСУ

Сергей Кущ
22 апреля 2023, 08:36 обновлено 22 апреля, 08:36
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Наиболее эффективная фаза действительно должна быть с первых суток и тянуться буквально две-три недели, отметил генерал.
Николай Маломуж, ВСУ
Маломуж озвучил наилучший сценарий наступления ВСУ / 59 ОМПБр, скриншот YouTube

В заявление старшого научного сотрудника Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущим конфликтам Стефан Гади о том, что первые сутки после начала контрнаступления будут решающими есть доля правды, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он отметил, в войне есть разные сценарии - есть теоретическое изложение, а есть реалии.

"Грамотно подготовленная наступательная операция с учетом всех факторов, включая разведданные, оценку сил противника и подготовку неожиданных комплексных наступательных операций, например на востоке или юге, может обеспечить в течение двух-трех недель стратегические прорывные наступления, которые погонят врага по всей территории юга вплоть до Крыма",- пояснил генерал.

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Также Маломуж подчеркнул, что это при условии, если ВСУ будут иметь оперативное пространство и будут задействованы такие возможности и ресурсы, которые будут громить врага на всех направлениях – на фронтах, тылах, флангах и подходах.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

"Это наиболее эффективный сценарий, который позволяет действовать быстро. Здесь нечего тянуть: если это будет вгрызание в оборону, это будет означать затяжную войну. Эффективности и оперативности наступления не будет, потому что тогда враг оправится, подтянет резервы, средства, будет перебрасывать их с других участков фронта и с тыла РФ, и это будет стопорить все наступление", - отметил он.

По словам генерала, наиболее эффективная фаза действительно должна быть с первых суток и тянуться буквально две-три недели.

"Это тот период, когда можно обеспечить большое стратегическое наступление по освобождению огромных территорий, таких как, например, большей части юга и Запорожской области или Луганской и частично Донецкой областей. То есть это то, что даст возможность четко демонстрировать наши реальные успехи. И без глобальной подготовки и комплексных действий этого не получится. Понятно, что конкретики здесь быть не может, но такой подход на сегодня очень актуален", - подытожил Маломуж.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ. Все решится в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев проведения операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали статью, в которой говорится о том, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление уже в мае. Вероятно, ВСУ будут атаковать сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы установить контроль над так называемым "сухопутным коридором" агрессора России в оккупированный Крым.

В Институте изучения войны полагают, что оккупант Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, россияне перебросили силы ВДВ в Бахмут не для окружения города, а с целью сдерживания возможной контратаки украинской армии.

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