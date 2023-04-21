"Можем продвинуться на сотни километров": генерал Маломуж рассказал, каким будет наступление ВСУ

ВСУ способны повторить тактику, которая использовалась на харьковском направлении.

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Николай Маломуж, ВСУ / 1 ОБрСпП, скриншот YouTube

Контрнаступление ВСУ будет состоять из комплекса действий - это не могут быть отдельные наступательные операции или лобовые атаки, потому что так они не будут иметь эффекта, и это спровоцирует большое количество жертв, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он отметил, что в современных условиях контрнаступление - это прежде всего глубокая разведка.

"Если мы говорим о наступлении и защите, то соотношение потерь 1:3, то есть у тех, кто защищается, потери втрое меньше тех, кто идет в наступление. В современных условиях контрнаступление - это глубокая разведка и задействование всех огневых средств (ракетные и артиллерийские средства, беспилотники и авиация) по штабам, складам, резервам, а также по местам, где враг не ждет ударов, то есть когда будет разбалансирована вся система защиты, обороны и управления противника", - пояснил генерал.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

По его словам, все это нужно делать одновременно, ведь это предполагает тотальное уничтожение врага, его панику и движение, потому что тогда части войск разбиваются наголо.

"А у нас, соответственно, открывается оперативное пространство и мы можем двигаться дальше, предвидя будущие действия. То есть учитывать, какие есть позиции защиты у противника и уничтожать их по ходу, чтобы не нести жертв. И, понятно, что враг тогда еще больше впадает в отчаяние, что позволит нам продвигаться так же, как это было на харьковском направлении, на сотни километров", - подытожил Маломуж.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ. Все решится в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев проведения операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали статью, в которой говорится о том, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление уже в мае. Вероятно, ВСУ будут атаковать сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы установить контроль над так называемым "сухопутным коридором" агрессора России в оккупированный Крым.

В Институте изучения войны полагают, что оккупант Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, россияне перебросили силы ВДВ в Бахмут не для окружения города, а с целью сдерживания возможной контратаки украинской армии.

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