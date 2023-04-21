УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Можем продвинуться на сотни километров": генерал Маломуж рассказал, каким будет наступление ВСУ

Сергей Кущ
21 апреля 2023, 16:15 обновлено 21 апреля, 16:15
49
ВСУ способны повторить тактику, которая использовалась на харьковском направлении.
Николай Маломуж, ВСУ
Николай Маломуж, ВСУ / 1 ОБрСпП, скриншот YouTube

Контрнаступление ВСУ будет состоять из комплекса действий - это не могут быть отдельные наступательные операции или лобовые атаки, потому что так они не будут иметь эффекта, и это спровоцирует большое количество жертв, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он отметил, что в современных условиях контрнаступление - это прежде всего глубокая разведка.

"Если мы говорим о наступлении и защите, то соотношение потерь 1:3, то есть у тех, кто защищается, потери втрое меньше тех, кто идет в наступление. В современных условиях контрнаступление - это глубокая разведка и задействование всех огневых средств (ракетные и артиллерийские средства, беспилотники и авиация) по штабам, складам, резервам, а также по местам, где враг не ждет ударов, то есть когда будет разбалансирована вся система защиты, обороны и управления противника", - пояснил генерал.

видео дня

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

По его словам, все это нужно делать одновременно, ведь это предполагает тотальное уничтожение врага, его панику и движение, потому что тогда части войск разбиваются наголо.

"А у нас, соответственно, открывается оперативное пространство и мы можем двигаться дальше, предвидя будущие действия. То есть учитывать, какие есть позиции защиты у противника и уничтожать их по ходу, чтобы не нести жертв. И, понятно, что враг тогда еще больше впадает в отчаяние, что позволит нам продвигаться так же, как это было на харьковском направлении, на сотни километров", - подытожил Маломуж.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ. Все решится в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев проведения операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали статью, в которой говорится о том, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление уже в мае. Вероятно, ВСУ будут атаковать сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы установить контроль над так называемым "сухопутным коридором" агрессора России в оккупированный Крым.

В Институте изучения войны полагают, что оккупант Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, россияне перебросили силы ВДВ в Бахмут не для окружения города, а с целью сдерживания возможной контратаки украинской армии.

Вам может быть интересно:

война в Украине Николай Маломуж
Реклама

Главное за день

Членство Украины в НАТО: Орбан истерично отреагировал на заявление генсека Альянса

Членство Украины в НАТО: Орбан истерично отреагировал на заявление генсека Альянса

15:45 Мир
Разрыв договора аренды земли с посольством РФ в Киеве: у Путина грозят Украине

Разрыв договора аренды земли с посольством РФ в Киеве: у Путина грозят Украине

14:44 Мир
"Знаем все планы оккупантов": Зеленский провел важное заседание Ставки

"Знаем все планы оккупантов": Зеленский провел важное заседание Ставки

14:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:32

Как очень быстро сварить старую домашнюю курицу: бомбический секрет, о котором мало кто знает

16:30

Родной брат звезды "Ворониных" совершил жуткое убийство

16:19

Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая: простые схемы для дачников

16:15

"Можем продвинуться на сотни километров": генерал Маломуж рассказал, каким будет наступление ВСУВидео

15:59

Что значит потеря серебряного кольца: 3 неприятных приметы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:45

Членство Украины в НАТО: Орбан истерично отреагировал на заявление генсека Альянса

15:33

Мелочный отец Киркорова решил при разводе оставить свою женщину ни с чемВидео

15:32

Вторая жизнь старых джинсов: что из них можно сделатьВидео

15:29

Пуля застряла в челюсти: украинский военный чудом выжил, не догадываясь об этом

Реклама
15:16

Что сделать с ванной, которая валяется на даче: 4 невероятно полезные идеиВидео

14:54

Дочь Кошевого борзо ответила на хейт, вызванный ее хамским поведениемВидео

14:53

Поцелованные судьбой: только 4 знака зодиака достигают ошеломляющего успеха в жизниВидео

14:44

Разрыв договора аренды земли с посольством РФ в Киеве: у Путина грозят Украине

14:40

"Украинская команда" и Владимир Кличко привезли бойцам 204 батальона броневик: Защитит от пуль, мин и засад

14:40

"Знаем все планы оккупантов": Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:30

Кацурин трогательно поздравил Дорофееву с днем рождения и подарил дорогой подарокВидео

14:23

Украина имеет право проводить операции на территории РФ, но есть предел – глава Минобороны ГерманииВидео

14:13

"Война закончится в течение 3-5 месяцев": генерал Маломуж рассказал, что может помешатьВидео

14:12

Гороскоп Таро на неделю 24-30 апреля: Львам – путаница, Овнам - творчество

13:33

"Это начало конца для россиян в Крыму": Украина может победить в войне в 2023 году – ХоджесВидео

Реклама
13:02

Взял скалку и пошел в туалет: скрытая камера засняла странный поступок сантехника

13:02

Почему нельзя мыть пол после ухода гостей: беда будет ходить по пятам

12:48

Гороскоп на завтра 22 апреля 2023: Ракам – долгожданная нежность, Девам - покупкиВидео

12:05

Страны НАТО согласились, что Украина вступит в Альянс - СтолтенбергВидео

12:04

Головоломка с кошками для "настоящих детективов": нужно найти 7 мурлык на рисунке

12:00

Россия ждет наступления на двух направлениях, Украина будет избегать лобовых атак - МаломужЭксклюзив

11:56

Медведь-сладкоежка забрался в машину и выпил 69 банок газировки: "преступление" попало на видеоВидео

11:50

Украина может стать членом НАТО в апреле 2024 года - член Атлантического советаВидео

11:32

Что нельзя делать на кладбище во время поминальных дней, чтобы не разгневать живых и умершихВидео

11:32

Как разгладить шторы не снимая их: 3 способа сделать портьеры ровными без усилий

11:16

"Важно было отвлечь РФ": в ОП ответили на информацию о подготовке Украиной операции в СирииВидео

11:04

Загадка на сообразительность: лишь единицы найдут кусок мыла среди утят за 21 секунду

10:58

Удар по Белгороду: Подоляк объяснил, почему россияне признали, что бомбят сами себя

10:15

В Украине продлят военное положение и мобилизацию до августа - нардепВидео

09:55

Тело пилота вынесло на берег: в Кирилловке в море упал вертолет с оккупантами

09:52

Доллар "взорвется" уже в мае: каким будет курс валют в ближайшие неделиВидео

09:46

"Он пытается понравиться людям": эксперт объяснил, зачем Пригожин написал статью о завершении войны в УкраинеВидео

09:43

Россия стремительно дичаетмнение

09:12

"Замолчите уже!": Вайкуле поставила на место обозленных россиянВидео

08:57

"Пошел добровольцем в ВСУ, хоть его не хотели брать": на фронте погиб солист балета Одесской оперыФото

Реклама
08:41

"Путин понял – победы не видать": бывший спичрайтер диктатора объяснил, почему тот выбрался из бункераВидео

08:21

Одним из первых встал на защиту Бахмута: в боях за Украину погиб защитник из Полтавы Юрий Боженко

08:19

Гороскоп на сегодня 21 апреля 2023: Тельцам – манипуляции, Ракам - романтикаВидео

07:47

Украина может выиграть войну не обязательно военным путем – ПисториусВидео

07:36

Российский Су-34 "уронил" боеприпас на Белгород: после взрыва в центре города появилась 20-метровая воронкаВидео

07:09

Как варить замороженные хинкали: пошаговая инструкция, чтобы блюдо получилось идеальным

06:48

Ночью РФ атаковала Украину дронами, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Полтаве: что известно

06:21

Почему путинский режим падёт после поражения в Украинемнение

03:30

Почему аист прилетает к дому и что это означает

03:20

Доступная роскошь из 2 ингредиентов: рецепт зеленого салата Весенняя бомба за 10 минутВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять