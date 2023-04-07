"Хочу жить": оккупанты начали массово сдаваться в плен перед наступлением ВСУ

Россияне стали чаще сдаваться в плен даже на поле боя.

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Пленные оккупанты / скриншот YouTube

Российские оккупанты стали намного чаще сдаваться в плен из-за страха перед контрнаступлением Вооруженный сил Украины.

Морально-психологическое состояние захватчиков ухудшается с каждым днем, сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Украины.

По данным ГУР, в марте в украинский государственный проект "Хочу жить" поступило более 3000 обращений. Спикер программы Виталий Матвиенко пояснил, что это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей. Также россияне стали чаще сдаваться в плен даже на поле боя.

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"Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны совсем прост: либо смерть, либо плен. Впрочем, ряд внезапных, неожиданных, молниеносных событий способен все изменить", - добавили представители разведки.

В своем заявлении ГУР напомнило о "регулярном разнообразном питании в лагерях для военнопленных и других преимуществах Женевских конвенций".

Контрнаступление Сил обороны Украины

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов, пишет Politico.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что украинские военные могут пойти в контрнаступление до середины или конца апреля, когда подсохнут полевые дороги и ими можно будет двигаться тяжелой техникой. К тому времени продлится оперативная пауза. Сроки подготовки военных к контрнаступлению напрямую зависят от объемов и темпов поставок военно-технической помощи от западных партнеров.

6 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сведения о контрнаступлении сил обороны Украины являются закрытыми. Информацией владеют не более 3-5 человек. Когда и на каком направлении ВСУ начнут масштабную операцию, сегодня закрытый вопрос. События будут развиваться явно не в интересах агрессора России.

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