"Путин соберет все, что только можно": генерал объяснил последствия, если РФ объявит войну вместо "СВО"

Диктатор РФ начнет собирать еще больше ресурсов внутри России для ведения войны, и будет делать это силовым способом.

Генерал объяснил последствия, если РФ объявит войну вместо так называемой "СВО"/ Главред, сайт Кремля

Если страна-агрессор Россия официально объявит Украине войну вместо так называемой "специальной военной операции", как они позиционируют полномасштабное вторжение сейчас, это просто еще больше развяжет руки российскому диктатору Владимиру Путину.

Властная верхушка в РФ сможет попытаться собрать все ресурсы, которые есть в их государстве, и бросить на поле боя. Об этом сказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж, сообщает ТСН.uа.

То есть фактически те вещи, которые сейчас в стране-агрессоре делаются скрытно, Путин сможет делать открыто. Он будет собирать ресурсы на войну силовыми методами.

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"Практически, ничего не изменит (официальное объявление войны – ред.). Изменение статуса войны даст российскому руководству собрать всё, что только можно. Это будет не просто скрытый формат, например, мобилизации, принуждения предпринимателей работать ежедневно, а это уже будет в формате законодательства", – отмечает Маломуж.

По словам генерала армии, российский диктатор будет еще больше давить на россиян, и, в частности, на предпринимателей, чтобы достать больше ресурсов для ведения войны.

"Война, военное положение, всё под Путина, генерирование новых ресурсов, новая волна мобилизации, принуждение всех предпринимателей, бизнесменов, чтобы они переориентировались на войну. Чтобы всё это шло на большую войну. Это изменение не только статуса, но и возможностей авторитарного режима более мощно мобилизовать ресурсы силовым способом", – объясняет Маломуж.

Ситуация на фронте

Раньше в ВСУ рассказали об операциях спецсил в Бахмуте. Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отмечает, что ситуация вокруг Бахмута является тяжелой, но несмотря ни на что остается контролируемой.

Британский генерал Ричард Ширрефф отмечает, что украинцы достигли стратегического успеха в Бахмуте. Он подчеркнул, что ВСУ заставили россиян положить множество своих солдат и отправить на уничтожение огромное количество техники на Бахмутском направлении, что стало стратегическим успехом.

Напомним, ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан высказал мнение, что выход украинских военных на границы 1991 года не будет означать завершение войны. После этого просто образуется новый фронт, который будет простираться на тысячу километров и заденет российские территории. Этот фронт будет проходить через пять российских регионов.

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