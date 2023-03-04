Уничтожены и ранены сотни оккупантов: в ВСУ рассказали об операциях спецназа в Бахмуте

Ситуация вокруг Бахмута остается контролируемой, подчеркнул Сергей Череватый.

Спецназ ВСУ проводит операции в Бахмуте / Facebook/usofcom

Ситуация вокруг Бахмута является тяжелой, но несмотря ни на что остается контролируемой, сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Ситуация вокруг Бахмута сейчас тяжелая... Бахмут на сегодня - это эпицентр войны. Только в районе самого города за сутки враг совершил 21 обстрел и произошло 9 боестолкновений. Всего в районе населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут и Ивановское был зафиксирован 131 обстрел врага из РСЗО и артиллерии, и произошло 38 боестолкновений. Были убиты 155 оккупантов, 239 получили ранения, а троих взяли в плен", — рассказал он в эфире национального телемарафона.

При этом, заверил он, ситуация вокруг Бахмута остается контролируемой.

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"Для врага этот город - приоритетная цель. Однако наше командование и личный состав делают все, чтобы защищать этот населенный пункт и при этом наносить максимальные потери врагу", — отметил Череватый.

Что известно об операциях спецназа в Бахмуте

В Бахмуте подразделения Сил специальных операций работают в чрезвычайно тяжелых условиях и уничтожают врагов.

Как сообщает Служба связей с общественностью Командования Сил специальных операций ВС Украины, об этом сказал командующий ССО, бригадный генерал Виктор Хоренко.

"Все подразделения ССО Украины, привлеченные к обороне Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно", — подчеркнул он.

В сообщении сказано, что Хоренко проверил работу подчиненных подразделений, которые защищают Бахмут и привлекаются к боевой работе в Донецкой и Луганской областях. Во время поездки он ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов по обеспечению и организации работы подразделений Сил специальных операций.

По словам Хоренко, в нынешних условиях чрезвычайно важную роль играет коммуникация и взаимодействие всех звеньев, входящих в структуру ССпО Украины.

"А быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает лучший результат на поле боя", — отметил он.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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