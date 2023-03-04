Отец с сыном погибли вместе во время защиты Бахмута

Во время обороны города Бахмут в Донецкой области от российских оккупантов погибли отец с сыном – Олег и Никита Хомюки.
Об этом сообщил в Facebook брат и дядя погибших Юрий Самсон. Он рассказал, что его родные стали на защиту Украины добровольцами с первых дней полномасштабного вторжения РФ.
"Война сегодня очень больно и коварно ударила по нашей семье. Защищая родную землю от россиян в обороне Бахмута, погибли мой родной брат Олег Хомюк и его сын, мой племянник, Никита Хомюк. Добровольцы с первых дней полномасштабного вторжения, вместе служили, в одно мгновение вместе и погибли", – написал Юрий Самсон.
Он обнародовал последнее фото, которое сделал со своим братом и племянником летом на Николаевщине. Самсон добавил, что имел честь служить с ними вместе, но теперь путь его родных пролегает в Ирий.
"Держите небо с достоинством, как вы всегда несли военную службу на земле. Светлая память, дорогие брат и племянник. Эта печаль навечно", – написал он.
Он добавил, что о времени и месте последнего прощания сообщит позже.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области состоялись похороны 41-летнего военного Сергея Гончарука, который погиб 19 января возле села Клещиевка на Бахмутском направлении. Сергей выполнял боевое задание, когда попал под минометный огонь. В его родном поселке остались мать, отчим и жена, на которой он женился за три месяца до гибели.
Напомним, на Луганщине погиб 20-летний нацгвардеец Богдан Вакив из Прикарпатья, который вернулся на фронт после тяжелого ранения. Богдан Ваков родом из села Раков Брошнев-Осадской общины, а защищать Украину от российских оккупантов он пошел добровольцем.
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