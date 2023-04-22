"В окружения Путина будет 2 выхода": Маломуж спрогнозировал реакцию Кремля на успех контрнаступления ВСУ

Когда украинские воины глобально пойдут на освобождение территорий, то башни Кремля начнут соперничать между собой, ведь встанет вопрос о слабости режима.

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Маломуж спрогнозировал действия Кремля в случае успешного контрнаступления ВСУ/ сайт Кремля, Главред

Страна-агрессор Россия на первых этапах контрнаступления Вооруженных сил Украины будет пытаться закрыть дыры на фронте с помощью переброски туда дополнительных ресурсов. Однако когда в Кремле поймут, что они проигрывают, тогда башни Кремля начнут соперничать между собой.

Окружение Путина будет понимать, что за поражение будут отвечать все, поэтому оно может пойти на один из двух шагов: либо политически, юридически или физически отстранить российского диктатора Владимира Путина от власти, либо сдать его в суд. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

По словам генерала, на первом этапе наступательных операций украинского войска российские захватчики будут пытаться перебросить резервы, закрыть дыры и, возможно, задействовать дополнительные ресурсы включая авиацию. Поэтому Украине важно получить от партнеров системы ПВО фронтового уровня, которые могут сбивать самолеты, дроны и быстро переориентироваться на прикрытие наступательных позиций украинских военных.

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"Поэтому в этой ситуации россияне будут бросать всё то, что еще смогут бросить. То есть задействовать авиацию, наносить удары дронами и ракетными системами, которые могут доставать до 40-50 километров вроде "Смерчей" и "Ураганов", а также частично задействовать баллистические ракеты, которыми они били по гражданским объектам для снижения темпов продвижения войск", – отмечает Маломуж.

Однако у российских захватчиков уже не осталось много эффективного и быстрого оружия и техники, ведь их резервы в основном исчерпаны. Поэтому они также будут пытаться маневрировать.

Путина в РФ могут отстранить в результате контрнаступления ВСУ

В случае активного освобождения украинскими военными оккупированных россиянами территорий в стране-агрессоре РФ начнется соревнование в высших слоях власти, ведь встанет вопрос о слабости режима.

"Сам Путин, который тоже будет ответственным за поражение, будет считаться уже не таким сильным, и тогда представители спецслужб, которых Путин задействовал сегодня для контроля своего окружения, военных и политиков, будут действовать более смело", – прогнозирует Маломуж.

Поскольку назревает крупное поражение российских оккупантов и окружение Путина понимает, что отвечать за него будут все, оно будет искать способы избежать этого. Поэтому приближенные к российскому диктатору лица могут действовать по одному из двух сценариев: либо политически, юридически или физически отстранить Путина от власти, либо сдать его в суд.

После отстранения Путина или передачи его в суд элиты РФ будут надеяться на получение индульгенции, делая упор на том, что они, мол, этим уберегли мир от дальнейших действий диктатора РФ, в том числе и от использования ядерного оружия.

"С другой стороны, они будут мотивировать это сохранением режима, чтобы это не привело к развалу РФ и неконтролируемости ядерного оружия между различными сегментами расчлененной России. Соответственно, они будут пытаться договариваться с Западом о прохождении всех этапов – условной капитуляции, репараций и обеспечения определенного переходного периода в России и сохранения контроля над ядерным потенциалом", – подытожил Маломуж.

Война в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус также ранее заявил, что Украина должна одержать победу над страной-агрессором Россией в войне, РФ не должна добиться успеха. При этом такое агрессивное полномасштабное вторжение не должно сойти РФ с рук. Но добиться победы над российскими оккупантами можно не только на поле боя, считает он.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес спрогнозировал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель, главной задачей украинских военных будет изоляция временно оккупированного Крыма. По его словам, в случае успешной реализации этого плана Украина может одержать победу в войне против РФ еще до конца 2023 года. Но условием для достижения такого результата является предоставление необходимого оружия западными партнерами.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отмечал, что Украине нужно больше не только зенитно-ракетных комплексов, но и ракет к ним, чтобы эффективно противодействовать атакам страны-агрессора России. Наше государство только за осень и зиму 2022-2023 годов потратило 1,5 тысячи ракет для уничтожения воздушных целей российских оккупантов, которыми те атаковали украинскую инфраструктуру и не только.

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