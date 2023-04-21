Украина имеет право проводить операции на территории РФ, но есть предел – глава Минобороны Германии

Украинские военные могут проникать на территорию России, например, чтобы отрезать врагу пути снабжения.

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Украина имеет право проводить операции на территории РФ, но есть предел, считает Писториус/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Facebook Boris Pistorius

Операции Вооруженных сил Украины на территории страны-агрессора России во время войны являются вполне допустимыми.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире немецкого телевидения, сообщает DW. Он считает, что в нынешней ситуации украинские военные могут заходить на территорию противника.

По его словам, во время боевых действий военнослужащие страны, на которую напал агрессор, могут проникать на территорию врага, например, чтобы отрезать ему пути снабжения, и это абсолютно нормально.

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"До тех пор, пока атакам не подвергаются города, гражданские лица, гражданские объекты, с этим придется вынужденно смириться. Неохотно, но так должно происходить, например, чтобы отрезать пути поставок", – сказал министр обороны Германии.

Война в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус также ранее заявил, что Украина должна одержать победу над страной-агрессором Россией в войне, РФ не должна добиться успеха. При этом такое агрессивное полномасштабное вторжение не должно сойти РФ с рук. Но добиться победы над российскими оккупантами можно не только на поле боя, считает он.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес спрогнозировал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель, главной задачей украинских военных будет изоляция временно оккупированного Крыма. По его словам, что в случае успешной реализации этого плана Украина может одержать победу в войне против РФ еще до конца 2023 года. Но условием для достижения такого результата является предоставление необходимого оружия западными партнерами.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отмечал, что Украине нужно больше не только зенитно-ракетных комплексов, но и ракет к ним, чтобы эффективно противодействовать атакам страны-агрессора России. Наше государство только за осень и зиму 2022-2023 годов потратило 1,5 тысячи ракет для уничтожения воздушных целей российских оккупантов, которыми те атаковали украинскую инфраструктуру и не только.

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