У оккупантов паника из-за взрыва в Мелитополе: на место "хлопка" слетелись полиция и скорая

Мощный единичный взрыв прогремел в северной части города. После этого российские захватчики засуетились.

https://glavred.info/ukraine/u-okkupantov-panika-iz-za-vzryva-v-melitopole-na-mesto-hlopka-sletelis-policiya-i-skoraya-10465108.html Ссылка скопирована

В Мелитополе прогремел мощный взрыв/ Фото иллюстративное: Telegram, УНИАН

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром в субботу, 22 апреля, прогремел мощный взрыв.

Его было слышно в северной части города. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что у российских оккупантов после этого началась паника, а на место происшествия сразу поехали скорая, пожарные и так называемая "полиция".

видео дня

"Утренний хлопок во временно оккупированном Мелитополе. Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города. Засуетились и оккупанты – отправили скорую, "полицию" и пожарную в сторону района Нового Мелитополя. Уточняем детали", – написал Федоров.

В то же время местное издание "РИА-Мелитополь" сообщило в Telegram, что по характеру звуков взрыв был похож на подрыв. В издании предполагают, что в воздух мог взлететь кто-то из российских оккупантов.

"По характеру звука похоже на подрыв. Не исключено, что взорвали кого-то из оккупантов. По городу промчались с сиренами автомобили скорой помощи, полиция. Ждем подробностей, кто из оккупантов взлетел в воздух на этот раз", – говорится в сообщении.

Взрывы в Мелитополе

Напомним, в центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье утром 3 апреля взорвали автомобиль так называемого "головы" пгт Акимовка Максима Зубарева. Коллаборанта забрали в больницу, он в тяжелом состоянии.

В ночь на 6 апреля в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Сообщалось, что "прилеты" были по военной базе врага, расположенной на аэродроме. Мощность взрывов была такой, что у некоторых жителей открывались окна от взрывной волны. После "прилетов" в сторону аэродрома промчались скорые помощи.

Также вечером 6 апреля в Мелитополе прогремели мощные взрывы. Этими взрывами было уничтожено сосредоточение техники и личного состава российских оккупантов. Технику российские захватчики свозили в это место в течение четырех дней, рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, в пгт Кирилловка возле Мелитополя Запорожской области 21 апреля упал в море вертолет с российскими оккупантами. Тело пилота выбросило на пляж.

Читайте также: