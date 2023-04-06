Мощная 'бавовна' в Мелитополе: взрывы прогремели на военной базе оккупантов

В ночь на 6 апреля в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, "прилеты" были по военной базе врага, расположенной на аэродроме.
"Около 4 мощных взрывов прогремело в Мелитополе примерно в 2 часа ночи. Их хорошо слышали жители микрорайона, центра Песчаной, авиагородка, северной части города", - пишет местное издание РИА Мелитополь.
Мощность взрывов была такой, что у некоторых жителей открывались окна от взрывной волны. После "прилетов" в сторону аэродрома промчались скорые помощи.
"Известно, что прилеты были по военной базе врага, дислоцирующегося на аэродроме. О количестве двухсотых и трехсотых, а также уничтоженных объектов, сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
Российские оккупанты заявили, что применили свое ПВО и "сбили шесть ракет Himars".
Как сообщал Главред, в центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье утром в понедельник, 3 апреля, взорвали автомобиль так называемого "головы" пгт Акимовка Максима Зубарева.
23 марта в Мелитополе также взорвали автомобиль местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковырко. В авто сработало самодельное взрывное устройство.
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