Не хватит техники и людей: Коваленко удивил заявлением о наступлении РФ

Коваленко подчеркнул, что обвал украинской обороны невозможен.

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Темпы продвижения РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред

Главное из заявления обозревателя:

РФ не сможет захватить левобережье Украины до 2026 года

Одной из причин являются рельефно-ландшафтные особенности каждого региона

Также оккупантам не хватает артиллерии и человеческого ресурса

Страна-агрессор Россия не сможет реализовать свой план по захвату левобережья Украины до 2026 года. Есть несколько причин, которые помешают оккупантам. Об этом в комментарии Главреду заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в 2024 году российские оккупационные войска, проводя активные наступательные действия, захватили 3200 кв. км. территории Украины, имея одни из самых высоких показателей потерь - более 420 тысяч личного состава за год.

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"По состоянию на сегодня за 2025 год российские оккупационные войска захватили примерно 1450 кв. км. и уже имеют потери личного состава около 190 тысяч человек. То есть, как видим, у них не улучшаются показатели ни по оккупации территории, ни по потерям. Итак, возникает вопрос - сколько российским оккупационным войскам понадобится времени, чтобы захватить всю левобережную Украину, если сейчас они захватывают 3-3,5 тысячи кв. км в год", - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что одной из причин являются рельефно-ландшафтные особенности каждого региона.

"Например, Часов Яр, казалось бы, является небольшим городом, но из-за рельефно-ландшафтных особенностей и других препятствий оборонного характера оккупанты не могут захватить этот город уже более полутора лет. А это не Авдеевка и даже не Бахмут по площади", - подчеркнул Коваленко.

Обозреватель добавил, что у Украины также есть эшелонированные многоуровневые линии обороны.

"Поэтому, если мы теряем какую-то позицию, наша оборона не разрушается, обвал фронта не происходит. Обвал нашей обороны невозможен, потому что за одной позицией всегда есть новые рубежи и новые подготовленные позиции, которые мы занимаем и продолжаем держать оборону", - сказал он.

По его мнению, оккупационным войскам будет крайне трудно продвигаться на любом направлении, на любой локации.

"У России критический дефицит танков и боевых бронированных машин. Оккупантам не хватает артиллерии. Более того, противнику, как бы это странно не звучало, не хватает человеческого ресурса", - подытожил эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что российские захватчики летом этого года могут сосредоточиться на Донецкой области. Оккупанты хотят "закрыть вопрос" с несколькими украинскими городами.

Представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов сообщил, что заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области является ложью.

Также известно, что несмотря на угрозу на северном направлении, главный удар россиян сейчас сосредоточен в районе Покровска и Константиновки, где они наращивают силы и пытаются прорвать украинскую оборону.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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