Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Не хватит техники и людей: Коваленко удивил заявлением о наступлении РФ

Мария Николишин
14 июня 2025, 18:23
110
Коваленко подчеркнул, что обвал украинской обороны невозможен.
Не хватит техники и людей: Коваленко удивил заявлением о наступлении РФ
Темпы продвижения РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред

Главное из заявления обозревателя:

  • РФ не сможет захватить левобережье Украины до 2026 года
  • Одной из причин являются рельефно-ландшафтные особенности каждого региона
  • Также оккупантам не хватает артиллерии и человеческого ресурса

Страна-агрессор Россия не сможет реализовать свой план по захвату левобережья Украины до 2026 года. Есть несколько причин, которые помешают оккупантам. Об этом в комментарии Главреду заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в 2024 году российские оккупационные войска, проводя активные наступательные действия, захватили 3200 кв. км. территории Украины, имея одни из самых высоких показателей потерь - более 420 тысяч личного состава за год.

видео дня

"По состоянию на сегодня за 2025 год российские оккупационные войска захватили примерно 1450 кв. км. и уже имеют потери личного состава около 190 тысяч человек. То есть, как видим, у них не улучшаются показатели ни по оккупации территории, ни по потерям. Итак, возникает вопрос - сколько российским оккупационным войскам понадобится времени, чтобы захватить всю левобережную Украину, если сейчас они захватывают 3-3,5 тысячи кв. км в год", - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что одной из причин являются рельефно-ландшафтные особенности каждого региона.

"Например, Часов Яр, казалось бы, является небольшим городом, но из-за рельефно-ландшафтных особенностей и других препятствий оборонного характера оккупанты не могут захватить этот город уже более полутора лет. А это не Авдеевка и даже не Бахмут по площади", - подчеркнул Коваленко.

Обозреватель добавил, что у Украины также есть эшелонированные многоуровневые линии обороны.

"Поэтому, если мы теряем какую-то позицию, наша оборона не разрушается, обвал фронта не происходит. Обвал нашей обороны невозможен, потому что за одной позицией всегда есть новые рубежи и новые подготовленные позиции, которые мы занимаем и продолжаем держать оборону", - сказал он.

По его мнению, оккупационным войскам будет крайне трудно продвигаться на любом направлении, на любой локации.

"У России критический дефицит танков и боевых бронированных машин. Оккупантам не хватает артиллерии. Более того, противнику, как бы это странно не звучало, не хватает человеческого ресурса", - подытожил эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что российские захватчики летом этого года могут сосредоточиться на Донецкой области. Оккупанты хотят "закрыть вопрос" с несколькими украинскими городами.

Представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов сообщил, что заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области является ложью.

Также известно, что несмотря на угрозу на северном направлении, главный удар россиян сейчас сосредоточен в районе Покровска и Константиновки, где они наращивают силы и пытаются прорвать украинскую оборону.

Читайте также:

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл планы на встречу с Трампом и назвал сроки

Зеленский раскрыл планы на встречу с Трампом и назвал сроки

19:13Политика
ВСУ отбросили оккупантов от границы с Днепропетровщиной: в DeepState раскрыли детали

ВСУ отбросили оккупантов от границы с Днепропетровщиной: в DeepState раскрыли детали

18:28Война
"Мам, я вернулся": трогательные кадры разговоров воинов с родными после плена

"Мам, я вернулся": трогательные кадры разговоров воинов с родными после плена

17:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Любовь в зените - 4 знаков зодиака ждет сказочная романтика этим летом

Любовь в зените - 4 знаков зодиака ждет сказочная романтика этим летом

Шторм окутает почти всю страну: где будут лить грозовые дожди с сильным ветром

Шторм окутает почти всю страну: где будут лить грозовые дожди с сильным ветром

Температура воздуха опустится до +4: когда ждать резкого потепления

Температура воздуха опустится до +4: когда ждать резкого потепления

"Кто знает, доживешь ли": священник сказал, можно ли праздновать день рождения раньше

"Кто знает, доживешь ли": священник сказал, можно ли праздновать день рождения раньше

Удар Израиля по Ирану "зацепил" Украину: Кочетков назвал последствия

Удар Израиля по Ирану "зацепил" Украину: Кочетков назвал последствия

Последние новости

19:13

Зеленский раскрыл планы на встречу с Трампом и назвал сроки

19:11

Цены на сигареты рекордно вырастут: что повлияет на стоимость

18:48

Верка Сердючка спела свои хиты на русском: омбудсмен обратился в полицию

18:38

Dzidzio прокомментировал рождения первенца у экс-жены - реакция певицы Slavia

18:28

ВСУ отбросили оккупантов от границы с Днепропетровщиной: в DeepState раскрыли детали

Израиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атакуИзраиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атаку
18:23

Не хватит техники и людей: Коваленко удивил заявлением о наступлении РФ

17:52

Уничтожаем врага: в ВСУ оценили шансы наступления РФ на Сумы

17:20

"Мам, я вернулся": трогательные кадры разговоров воинов с родными после пленаФотоВидео

17:08

"Проснулась в разрыве": победительница "Холостяка-13" заговорила о расставании с новым парнем

Реклама
17:03

У Трампа поздравили россиян с "днем России": Зеленский сделал резкое заявление

16:56

Израиль использовал грузовики с дронами, как Украина во время "Паутины"

16:12

Введение британских войск в Украину: Стармер поставил важное условие

15:57

Почему 15 июня нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

15:56

Израильский удар по Ирану и Украинамнение

15:52

Как заставить розы цвести все лето: что надо сделать до конца июня

15:30

Кому возраст добавляет шарма: астрологи назвали ТОП-3 знака, стареющих красиво

15:30

Урожай будет бесконечным: как использовать срезанные пасынки томатовВидео

15:17

В Украину вернули еще более тысячи тел погибших военных

15:13

Самому младшему - 21 год: Украина провела четвертый обмен военнопленнымиФото

15:08

Ударит жара +29 градусов: когда в Украине стремительно потеплеет

Реклама
14:40

Занесены в Красную книгу: в Украине выявили уникальных и редких птицФото

13:59

Войска Путина на Сумщине, ультиматум РФ и испуг Лукашенко: главные заявления Зеленского

13:57

"Двинутся на два города": эксперт раскрыл планы армии РФ на лето

13:41

Как вырастить "огурцы-монстры" весом в килограмм: назван необычный способВидео

13:02

Путин "осудил" Израиль за атаку на Иран: соратник Трампа разнес главу Кремля

13:00

Путин сможет воевать дольше: почему РФ выиграет из-за конфликта Израиля и Ирана

12:57

Популярная украинская певица оказалась в эпицентре ракетного обстрела Израиля

12:30

Как по этикету пить кофе: 10 правил, которые нельзя нарушатьВидео

12:26

Китайский гороскоп на завтра 15 июня: Быкам - долги, Обезьянам - битва

12:17

Кто настоящий владелец кота: нужно ответить за 9 секунд

12:03

Войска Путина опасно приблизились к Сумам: в США раскрыли планы врага

11:48

Можно ли ставить свечу за упокой, если человек без вести пропал: священник объяснилВидео

11:15

"Поставил задачу": Сырский нашел выход, как защитить города от дронов РФ

10:33

РФ била по Украине полусотней дронов, есть раненые и разрушения: все подробностиФото

10:15

Красный уровень влупил по стране: Украину накрыла сверхмасштабная магнитная буря

10:00

Аромат женщины: как пользоваться парфюмом по этикету

10:00

Европа симулирует единство и почти созрела для санкций против Орбана и Фицо - Горбач

09:22

Иран атаковал Израиль ракетами и попал в штаб-квартиру израильских Вооруженных сил: деталиВидео

09:15

После ударов вырос спрос на противогазы: дроны попали в две "жирные" цели в РФ

07:49

Ранены 2 полицейских, есть разрушения и пожары: РФ атаковала Запорожье дронамиФото

Реклама
07:10

Где 3 отличия между единорогами: только самые внимательные разгадают загадку за 8 секунд

06:16

Гороскоп на завтра 15 июня: Львам - гурманство, Стрельцам - неожиданный гость

06:00

Температура воздуха опустится до +4: когда ждать резкого потепления

05:50

Супериллюзия: найдите спрятавшегося в озере крокодила за 5 секунд

05:23

Результат удивил: зачем класть капроновые колготы в морозильную камеру

04:36

Логистика будет подорвана: что известно о продвижении РФ на Сумщине

04:35

Как правильно говорить - "кріп", "окріп" или "кип’яток": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:00

Не просто грязь или пыль: почему на новых автомобильных шинах есть белый налет

03:30

Запах в обуви исчезнет без следа: секрет простого лайфхака за копейкиВидео

01:29

"Внезапно": клиенты Ощадбанка жалуются на блокировку денег

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
Легкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменскихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять