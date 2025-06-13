РФ прорвала оборону: экс-сотрудник СБУ назвал три города, которым грозит окружение

Войска РФ будут усиливать наступление для дальнейшего окружения Константиновки, Часового Яра и Покровска, отметил Ступак.

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Экс-сотрудник СБУ назвал три города, которым угрожает окружение / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сказал Ступак:

РФ наращивает силы для наступления в Донецкой области

Россияне смогли прорвать оборону украинских войск между Константиновкой и Покровском

Россияне пытаются прорвались и окружить 3 города в Донецкой области

Несмотря на угрозу на северном направлении, главный удар россиян сейчас сосредоточен в районе Покровска и Константиновки, где они наращивают силы и пытаются прорвать украинскую оборону. Об этом в интервью Главреду бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

Ступак обратил внимание на карту DeepState, в частности на отрезок между Покровском и Константиновкой, где за последние дни российские войска прорвали оборону.

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По его словам, на этом направлении заметно, как изменилась ситуация - враг сосредоточил больше сил и активно продвигается в сторону Покровска. Бригады, которые ранее были расположены разрозненно, теперь собраны в более плотные группировки, что свидетельствует о росте вражеской активности и достижении определенного тактического успеха.

"Поэтому, скорее всего, россияне будут стягивать больше сил в направлении Константиновки, чтобы развить наступление и пытаться окружить Константиновку и Часов Яр. Что касается Покровска, они будут стремиться окружить город с востока", - резюмировал Ступак.

Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщают аналитики DeepState. Отмечается, что враг длительное время оказывал давление на Двуречную, регулярно проникая пехотой вглубь, и в конце концов смог захватить населенный пункт.

Также Россия сосредоточила на северном направлении значительные силы. Многотысячная группировка РФ пытается продвигаться в направлении Сум. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему оккупантам удается продвигаться.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы постепенно выбивают врага с позиций на Сумском направлении.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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