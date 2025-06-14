Трамп провел телефонный разговор с Путиным в свой день рождения: что обсуждали

Разговор длился около 50 минут.

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Разговор Трампа с Путиным / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Они обсудили конфликт между Израилем и Ираном

Также был поднят вопрос войны в Украине

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Он длился около 50 минут. Об этом рассказал помощник диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, обе стороны обсудили конфликт между Израилем и Ираном.

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В частности, Путин заверил Трампа, что Россия якобы готова выступить посредником между странами, а также осудил действия Израиля.

В свою очередь глава Белого дома оценил ситуацию между странами как "тревожную", но отметил эффективность ударов Израиля по Ирану.

Отмечается, что лидеры также обсудили вопросы мирных переговоров по урегулированию российско-украинской войны. Путин заявил, что Россия якобы готова продолжать диалог с Украиной после 22 июня.

Со своей стороны Трамп подтвердил, что стремится к скорейшему завершению войны в Украине.

Война в Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" сейчас обеими сторонами в российско-украинской войне, потому что нужно достичь мирного соглашения.

4 июня Трамп также говорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал разговор "хорошим". Американский лидер сказал, что диктатор озвучил ему то, чего он хочет и чего он не хочет.

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