Трамп провел телефонный разговор с Путиным в свой день рождения: что обсуждали

Коротко:
- Трамп провел телефонный разговор с Путиным
- Они обсудили конфликт между Израилем и Ираном
- Также был поднят вопрос войны в Украине
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Он длился около 50 минут. Об этом рассказал помощник диктатора Юрий Ушаков.
По его словам, обе стороны обсудили конфликт между Израилем и Ираном.
В частности, Путин заверил Трампа, что Россия якобы готова выступить посредником между странами, а также осудил действия Израиля.
В свою очередь глава Белого дома оценил ситуацию между странами как "тревожную", но отметил эффективность ударов Израиля по Ирану.
Отмечается, что лидеры также обсудили вопросы мирных переговоров по урегулированию российско-украинской войны. Путин заявил, что Россия якобы готова продолжать диалог с Украиной после 22 июня.
Со своей стороны Трамп подтвердил, что стремится к скорейшему завершению войны в Украине.
Война в Украине - что известно
Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" сейчас обеими сторонами в российско-украинской войне, потому что нужно достичь мирного соглашения.
4 июня Трамп также говорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал разговор "хорошим". Американский лидер сказал, что диктатор озвучил ему то, чего он хочет и чего он не хочет.
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