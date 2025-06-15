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Как вырастить инжир в горшке и заставить его плодоносить: советы и секреты

Анна Ярославская
15 июня 2025, 03:30
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Опытный садовод рассказала, как выращивать инжир в холодном климате, включая укоренение, зимовку и уход за растением.
Инжир
Вырастить инжир можно в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Возможно ли выращивать инжир в холодном климате
  • Как размножить инжир черенками
  • Как правильно организовать зимовку инжира

Садовод из Канады рассказала, можно ли выращивать инжир в холодном климате, например, в таком как климатическая зона 4 в Торонто.

Согласно зонам морозостойкости USDA, Украина относится к 5, 6 и 7 зоне. Поскольку в нашей стране теплее, чем Канаде, то, в принципе, советы по выращиванию инжира можно смело использовать и получить еще более впечатляющий результат.

видео дня

На своем Youtube-канале Classy Flowers садовод отметила, что фиговое дерево не выдерживает заморозков ниже минус 15 градусов. Поэтому в условиях Торонто, где зимой температура может опускаться до минус 35 градусов, необходимо принимать специальные меры.

Как посадить инжир черенками

Размножение фигового дерева черенками — это простой процесс, который можно осуществить самостоятельно. Первое, что нужно сделать, это выбрать черенки.

Срезайте однолетние или двухлетние веточки длиной 25-30 см и толщиной около 1 см. Убедитесь, что на верхней части черенка находится одна-две почки.

Чтобы веточка укоренилась, важно обеспечить повышенную влажность в помещении, особенно в зимний период, когда воздух может быть слишком сухим. Для этого черенки можно обмакнуть в парафин или накрыть банкой, создавая парниковый эффект.

Черенки сажают в небольшие горшки диаметром 15-20 см с плодородной садовой землёй. Укоренение происходит без необходимости в дополнительной гормональной обработке, хотя использование натуральных гормонов роста тоже возможно.

После посадки важно следить за тем, чтобы земля оставалась влажной. С наступлением весны, черенки начнут прорастать, а первые листья появятся примерно в апреле или мае.

Со временем потребуется пересадка в более крупные контейнеры для обеспечения роста дерева.

Как организовать зимовку фигового дерева

Инжир следует разместить в помещении с температурой от -5 до +15 градусов Цельсия. Это может быть гараж, подвал или утепленный сарай, где нет необходимости в свете.

Главное, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажненной. Это поможет избежать гниения корней.

Если помещение не высокое, инжир можно хранить в лежачем или полулежачем положении.

Также стоит произвести обрезку дерева для формирования кроны.

С наступлением весны, когда риск сильных заморозков проходит (примерно с конца марта - начала апреля), инжир можно снова выставить на улицу. К слову, молодые листики весной могут выдержать заморозки со снегопадом до минус 5.

Также стоит выбирать морозостойкие сорта инжира.

Как заставить плодоносить инжир

Для успешного плодоношения рекомендуется выращивать сорта, которые не требуют опыления, такие как "Коричневая индейка", "Селестр" и "Чикаго". Эти сорта считаются более морозоустойчивыми и лучше переносят неблагоприятные климатические условия.

Важно учитывать и условия содержания фигового дерева. В частности, инжир нуждается в плодородной, хорошо дренированной почве. Также необходимо обеспечить регулярные подкормки органическими удобрениями, такими как навоз и компост.

Важным моментом является защита от заморозков и обеспечение достаточного светового дня в период роста.

Формирование кроны и обрезка необходимы, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и доступ света к растению, что способствует плодоношению.

Инжир не требует света во время зимовки. Главное – поддерживать влагу в почве и защищать растение от высыхания.

Соблюдение этих условий поможет вашему инжиру начать плодоносить.

На какой год инжир дает плоды

Инжир обычно начинает плодоносить на второй-третий год после посадки, а активное плодоношение наступает через три-четыре года. Некоторые садоводы говорят, что первые плоды инжира можно попробовать уже через год после посадки.

Инжир – растение скороплодное. Ранние сорта созревают в конце августа, а поздние – ближе к концу сентября.

В украинском климате можно ожидать два урожая: первый, более крупный, но менее сладкий. Он созревает летом на прошлогодних ветвях, а основной, более сладкий и многочисленный, созревает осенью на молодых побегах.

Смотрите видео - Как вырастить инжир:

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Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

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